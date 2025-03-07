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    迎戰淡江大橋通車車流！淡水沙崙路將調整號誌

    新北市議員鄭宇恩建議交通局，將現行單顆閃燈號誌改為三色號誌，並採取行人按壓時啟動三色運作的方式。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員鄭宇恩建議交通局，將現行單顆閃燈號誌改為三色號誌，並採取行人按壓時啟動三色運作的方式。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/07 20:12

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡江大橋、淡北道路如火如荼進行，而因應未來淡江大橋通車後可能帶來的車流量增加，新北市議員鄭宇恩表示，沙崙路未來將成連接淡江大橋重要道路，但目前沿線橫向巷弄多，行人穿越需求大，因此建議交通局，將現行單顆閃燈號誌改為三色號誌，並採行人按壓時啟動的方式。交通局回應，目前暫採尖峰時段三色號誌，離峰時段閃燈運作，而通車前1個月，則調整為全日三色號誌。

    鄭宇恩指出，沙崙路沿線的交通環境長期受到關注，她自多年前便爭取拖吊場遷移作為停車場，並促進綠帶退縮作為機車彎，以提升週邊住戶的停車便利性。此外，也發現沿線部分行人穿越線與無障礙坡道未對齊的問題，此次機車彎施工時，養護工程處同步進行人行環境改善，包含部分路口原採閃黃燈號誌的區域，近期也已改為三色號誌燈，提供行人按壓通行的機制。

    鄭宇恩表示，隨著淡江大橋通車後，車流勢必大增，如何在當地通行需求與大量通過性車潮間取得平衡，仍需相關單位持續觀察與即時調整。

    交通局交通管制工程科長林昭賢指出，目前沙崙路32巷、156巷及216巷因車流不多，暫採尖峰時段三色號誌，離峰時段閃燈運作，行人可按壓號誌啟用通行，並將於淡江大橋通車前1個月，調整為全日三色號誌，以強化交通安全與秩序。

    此外，工務局說明，淡北道路起點於淡水淡金路及中正東路，終點銜接台北市大度路，全長5.45公里，並設有雙向四車道，預計將大幅改善淡水、北投地區的交通瓶頸。目前施工進度達五．52％，略超前預定進度，預計於2029年6月完工通車。

    對於沙崙路沿線改善，養工處長鄭立輝表示，該處負責辦理人行環境改善工程，主要針對道路硬體設施（如機車停車格、路口無障礙斜坡道等）進行調整，路口號誌則由交通局主政，如議員或地方有相關建議，將配合辦理會勘。

    針對淡江大橋的施工進度，公路局第三工務段段長鄭閔中說，目前整體進度約77.7％，工程主要分為兩大部分進行，包含主橋塔施工，已完成43升層，高度達海拔160公尺；海上懸臂吊裝作業部分，目前已完成至第七對節塊，第九對節塊將進行淡水端閉合作業，時間落在3月中下旬。另主橋塔則預計7月完工、八里端9月閉合。

    針對淡江大橋的施工進度，公路總局第三公路段長鄭閔中說，目前整體進度約77．7％。（記者羅國嘉攝）

    針對淡江大橋的施工進度，公路總局第三公路段長鄭閔中說，目前整體進度約77．7％。（記者羅國嘉攝）

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