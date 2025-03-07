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    待台中市政公園11年不開花！58棵櫻花搬家後「粉紅炸裂」

    市政公園58棵櫻花移植到嶺東公園，當地地勢高、水氣足適合生長，近日陸續開花。（建設局提供）

    市政公園58棵櫻花移植到嶺東公園，當地地勢高、水氣足適合生長，近日陸續開花。（建設局提供）

    2025/03/07 18:28

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市政公園原種植數10棵櫻花，一直無法開花，今年1月被民眾發現全消失了，原來10幾年來櫻花一直無法開花，決定移植到南屯的嶺東公園，當地地勢高、水氣足適合生長，這批58棵櫻花近日陸續綻放，粉嫩花朵點綴園區，相當美麗，吸引不少民眾駐足欣賞，嶺東公園也成為全新的賞櫻勝地。

    台中市多年前曾掀起賞櫻熱，加上山櫻花是市花，市府2014年更選市政府與市議會間的市政公園種植八重櫻，希望打造出「櫻花大道」風景。建設局長陳大田表示，市政公園原先種植的櫻花樹因長期受強烈日照與不適宜的土壤影響，導致樹勢衰弱，經多年種植與土壤改良，仍生長不佳，去年依專家學者建議移植，58棵櫻花移至至嶺東公園。

    因嶺東公園位處較高緯拔，氣候與土壤條件較原址更適宜，移植過程中注意維持根系完整，確保土球不散落，運送途中妥善包覆，也加大樹穴及修剪不良枝條與根系，並添加底肥及客土混合有機介質，改善土壤透氣性，適逢近日天候適宜，櫻花順利綻放；另市政公園則原地改種黃花風鈴木。

    市政公園58棵櫻花移植到嶺東公園，近日陸續綻放，粉嫩花朵點綴園區，相當美麗。（建設局提供）

    市政公園58棵櫻花移植到嶺東公園，近日陸續綻放，粉嫩花朵點綴園區，相當美麗。（建設局提供）

    台中市政公園改種黃花風鈴木。（記者蔡淑媛攝）

    台中市政公園改種黃花風鈴木。（記者蔡淑媛攝）

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