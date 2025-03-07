愛貓竟站立上廁所！鏟屎官笑喊「沒人教你站著大」 網紛點出原因

網友貼出自家貓站在貓沙盆上廁所的畫面，其他網友紛點出會有這動作的真實原因。（圖擷取自Dcard）

2025/03/07 22:58

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕飼主總喜歡記錄自家寵物神奇的動作和行為。有網友上PO出愛貓站著小便畫面，無奈笑稱，「沒人教你站著大⋯」，貼文一出，引來許多貓奴留言回應，網友揭露，貓會這樣其實有真正原因！

網友在Dcard分享自家愛貓照片，畫面中只見一隻貓站在貓砂盆中，前腳撐著上層蓋子上廁所，看著天花板思索人生的樣子，簡直萌翻！飼主對於愛貓站著如廁的行為，也笑稱「沒人教你站著大⋯」。

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對於這張照片，有網友說，「會這樣站著其實是因為貓砂盆空間太小，牠不得已才這樣上廁所，看照片貓砂盆寬度，貓貓在裡面連轉身都困難，建議要換大一點的貓砂盆」，網友也提醒，「貓砂盆的長度至少要是貓身長的1.5倍，貓咪上廁所才不會不舒服」。

但也有其他派網友說，「其實是有些貓的腳比較敏感，不喜歡沙子的觸感，我家貓也是喜歡站在邊邊上廁所」。除此之外，也有網友附上自家愛貓站著上廁所的畫面，只見貓砂盆的空間頗大，但貓咪也選擇站著上廁所，網友說「事實證明有些貓就是習慣站著大，跟貓砂盆大小沒有絕對關係」。

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