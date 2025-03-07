奧運拳擊國手黃筱雯捐簽名手套 北醫大募得447萬捐公益

奧運國手黃筱雯捐出簽名手套，台北醫大全校院共募逾447萬元，支持唐氏症基金會等。（北醫大提供）

2025/03/07 17:59

〔記者林曉雲／台北報導〕為支持唐氏症者與身心障礙者的早療、生活訓練、職能發展及安養服務等，幫助他們邁向更自主的生活，台北醫學大學今（7）日舉辦義賣活動，奧運國手黃筱雯捐出簽名手套募到18萬元，全校及附屬醫院共成功募集447萬9000元，將全數捐助「財團法人中華民國唐氏症基金會」與「財團法人第一社會福利基金會」。

甘乃文表示，黃筱雯曾奪下2020東京奧運拳擊銅牌，為國爭光，勇奪台灣史上首面奧運拳擊獎牌，她經由碩士指導教授得知北醫大慈善義賣活動，希望捐出簽名手套，發揮愛心及永不言退的精神，幫助更多需要照顧的人。

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唐氏症基金會與第一社會福利基金會學員們提供36幅畫作進行線上義賣，北醫大生技EMBA校友會群組不到72小時就完成認購，而北醫董事長陳瑞杰提供珍藏多年的全球限量版「Montblanc萬寶龍大文豪系列向維克多．雨果致意限量版套筆」，北醫大校長吳麥斯捐出珍藏「法國田園風景畫及Musigny特級園勃根地紅酒」，他表示，1992至1994年間，他在法國國家健康與醫學研究院（INSERM）研修，擁有許多珍貴回憶。

此外，副校長洪冠予捐贈日本古茶盌組，是出自日本三大名陶之一美濃織部燒；副校長張淑英捐贈珍貴畫作「雅荷鴻臨」，是出自師承嶺南畫派趙少昂大師的胡宇基大師之手；副校長李岡遠捐贈珍稀佳釀「Johnnie Walker禮讚系列喬治五世紀念版」，另學院及附屬醫院院長捐出巴拉圭總統親贈的手工國服與史瓦帝尼傳統服飾、緬甸傳統佛塔刺繡畫作等藝術品。

吳麥斯表示，義賣活動不只是一次募款，更是一場愛與希望的傳遞，期待讓更多唐氏症者及身心障礙者得到應有的支持與照顧。

台北醫學大學今舉辦慈善義賣春日會，北醫大董事長陳瑞杰（左一）與校長吳麥斯（右一），將所募得的善款全數捐助唐氏症基金會與第一社會福利基金會。（北醫大提供）

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