無障礙計程車太少 交通部4月起提高補助「每趟325元」

無障礙計程車多數集中在都會區，可載運輪椅。（台北市交通局提供）（記者吳亮儀攝）

2025/03/07 18:04

〔記者吳亮儀／台北報導〕能載運使用輪椅的身障者的無障礙計程車太少，全台僅1325輛。交通部公告修正正「交通部公路公共運輸計畫補助通用計程車作業要點」，提高營運獎勵，以台北市為例，基礎趟次後的每趟次最高金額達325元。

通用計程車俗稱無障礙計程車，設置有輪椅區的計程車，車輛型式除須符合計程車規範外，車內輪椅區設置須符合車輛相關安全檢驗規定，並與一般計程車無異，一般民眾也能搭乘。

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全台含離島有9萬3139輛計程車，但截至今年2月，設置有輪椅區的通用計程車只有1325輛，且多數集中在台北市等都會區。

為了鼓勵司機投入通用計程車的行列，交通部公告修正「交通部公路公共運輸計畫補助通用計程車作業要點」，預計4月1日上路，提高營運獎勵增加誘因。

現在無障礙計程車每月超過基礎趟次後，每趟次可獲得50元補助。新規定在4月1日上路後，超過65趟次的司機可以選擇每趟次50元補助，或依照停留服務時間及空駛里程計算補助金額，若未超過65趟的司機，但有達到基礎的50趟次，則補助每趟次50元。

以台北市的通用計程車費率為例，停留的費率為每分鐘5元，停留15分鐘有75元補助，空駛里程直轄市以10公里為上限，200公尺5元計算，最高有250元補助，最高每趟次可獲得325元補助。

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