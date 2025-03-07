台灣甘蔗揚名國際！台糖農藝蘭姆酒奪世界賽2金

台灣農藝蘭姆酒奪下大獎，台灣甘蔗揚名國際。（高餐大提供）

2025/03/07 18:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台糖研究所攜手高雄餐旅大學，研發釀造兩款台灣農藝蘭姆酒，奪下法國釀酒師公會大金獎，讓台灣甘蔗揚名國際。董事長吳明昌表示，為台灣農業地酒產業立足台灣，放眼全世界蘭姆酒市場創下美好願景。

法國釀酒師公會世界酒類大賽今年於法國坎城舉行，共有20多國，2300款酒類參賽，競爭激烈。

請繼續往下閱讀...

台糖研究所與高雄餐旅大學2021年起共同研發「風土農藝蘭姆酒」，選定善化糖廠柳營區大康里柳營農場82耕區所種植，有原生野蔗DNA血統的ROC24號品種為原料。

釀酒過程得克服因台灣天氣炎熱，防止新鮮甘蔗汁氧化褐變，榨汁後須維持低溫發酵，再經過特殊技術蒸餾出農藝蘭姆原酒，灌注於高餐大老師陳千浩，與台中樹生酒莊合作釀造的埔桃酒橡木內過桶熟成。

此次獲獎的兩款蘭姆酒，分別是農藝蘭姆原酒，與過桶金牌埔桃酒熟成農藝蘭姆酒，這兩款酒需經過4年熟成，散發新鮮甘蔗所帶來的鮮甜與芳香，雙雙獲得大金獎Grand Gold。

陳千浩說，最難能可貴的是，4年熟成的蘭姆原酒，一定要有品質優異的甘蔗原料、發酵蒸餾技術以及熟成環境，才有可能忠實呈現風土蘭姆酒的滋味，也因此獲得裁判團93分大金獎肯定。

陳千浩表示，台灣地酒文化因專賣制度而消失於民間農業舞台80多年，釀酒業開放後，20多年來在農糧署支持下，農村酒莊逐漸展現台灣農業升級的在地力量，只要產官學界繼續合作投入研發能量，一定能夠讓台灣地酒榮耀重現世界舞台。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

農藝蘭姆原酒（右）與過桶金牌埔桃酒熟成農藝蘭姆酒（左）在世界賽奪金。（高餐大提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

法國釀酒師公會主席Didier Fages對陳千浩讚譽有加。（高餐大提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳千浩（右）帶領學生烈日下揮汗採收甘蔗。（高餐大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法