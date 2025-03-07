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    首頁　>　生活

    守護石虎賺「生態薪水」！南投給付獎勵開跑

    林業保育署推動石虎棲地生態服務給付計畫，號召農友以巡護、通報與友善農地方式保護石虎，若拍到石虎出沒就可獲「生態薪水」獎勵金。（林保署南投分署提供）

    林業保育署推動石虎棲地生態服務給付計畫，號召農友以巡護、通報與友善農地方式保護石虎，若拍到石虎出沒就可獲「生態薪水」獎勵金。（林保署南投分署提供）

    2025/03/07 17:39

    〔記者劉濱銓／南投報導〕林業保育署近年與南投縣政府合作，推動瀕危物種棲地生態服務給付，透過友善農地、家禽危害通報、巡護監測等方式守護石虎，農民還能賺取3000元至6萬元的「生態薪水」，林保署南投分署表示，今年巡護監測從15個名額增至24個，3月10日至31日可向南投縣政府提出申請，家禽危害通報則全年受理，號召農友一起「做保育、拿獎勵」。

    林保署南投分署指出，瀕臨絕種的保育類石虎，現主要棲息苗栗、台中、南投，因活動多與人類居住、耕作區域重疊，才衍生許多石虎與人類的衝突，為鼓勵淺山地區民眾願意保護石虎棲地，才在2021年起推動生態服務給付計畫。

    該計畫包括友善農地，只要農作不使用除草劑、毒鼠藥、毒餌，農作符合農藥安全檢出，每公頃核發2萬元獎勵金，若再配合架設自動相機監測，並在3個月內拍攝到石虎，再發1萬元獎勵金，實施地區為南投市（營盤口段、軍功寮段、內轆段、福助段、南勢段等5地段）、集集鎮、名間鄉（番子寮段、濁水段等2地段）、中寮鄉。

    家禽危害通報則是在南投縣內，若發現疑似石虎入侵放養的家禽場，場主在不危害石虎生存下，保留相關事證或拍照，通報縣府勘查確有動物活動或危害情事，在危害動物未明前，先發3000元獎勵金，若再配合架設自動相機監測，並於3個月內拍攝到石虎，再發1萬元獎勵金。

    最後在巡護監測部分，由社區或在地團體成立巡守隊，透過巡護、通報、保育、拆除違法獵具與污染通報工作，每年核發最高6萬元獎勵金，若巡守範圍內配合架設自動相機拍到石虎，再加發5萬元，最多可領2次，實施地區為南投市、草屯、竹山、集集、名間、鹿谷、中寮、國姓、水里、信義等10處。

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