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    買星巴克要提袋被「甩桌上」！她疑潛規則 網友爭辯

    網友抱怨，在星巴克拿餐點時向店員要提袋，店員卻態度很差，將提袋甩到桌上。示意圖，非當事人。（資料照）

    網友抱怨，在星巴克拿餐點時向店員要提袋，店員卻態度很差，將提袋甩到桌上。示意圖，非當事人。（資料照）

    2025/03/07 23:33

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕星巴克時不時會推買一送一，吸引民眾消費。網友發文抱怨，在星巴克買一送一消費，拿餐點時向店員要提袋，店員卻態度很差，將提袋甩到桌上。原PO不禁疑惑「提前要手提（袋），是星巴克的潛規則嗎」？文章曝光後，引起網友熱議。

    今日網友在Dcard發文說，自己在星巴克買一送一活動期間前往消費。她理解店員當天會很忙，因此點完餐後便到一旁等叫號。然而，當她取餐時向店員要單杯提袋時，或許因周圍太吵，店員很大聲回應「蛤？」，引起周圍路人的注意。再次確認後，店員不僅沒有正面回應，還轉頭與其他店員交頭接耳，隨後將提袋甩到桌上，並繼續和同事交談。

    當原PO準備離開時，另一位男店員語氣不耐煩地說「下次要手提袋要提前講欸」。她和另外三個朋友聽後，一致認為態度不是很好，不過當下人很多，便趕著離開。她還提到，自己從未在其他門市遇過類似情況，且店內沒有任何標示需要提前告知，店員更沒有主動詢問。她不禁疑問，這是否為星巴克的「潛規則」？

    文章曝光後，不少網友替原PO打抱不平，「感覺是那間店的風氣耶，我去的都沒有這個問題」、「我會直接客訴。不爽不要做啊，我去的店再怎麼忙也不會像他們這樣，自己耍憨訂的潛規則還要客人遵守，是當自己老闆嗎」、「直接客訴吧！你在結帳的時候就直接講了『要那個手提帶』，店員自己沒有聽到的，結果後面出餐的還這樣沒禮貌」。

    不過，也有人檢討原PO，「到任何地方消費，袋子都要結帳當下，就該說了」、「那幹嘛不點餐的時候說？不管是不是要收錢的提袋點餐的時候就可以跟店員說，店員也跟你說下次要提前講了，你有提袋的需求幹嘛不一開始就自己講還怪店員沒有問」、「要什麼，在點餐的時候一次講完，不要給飲料了才在又要怎樣又要怎樣的沒完沒了」。

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