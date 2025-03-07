擔心超高齡社會海嘯 桃市率隊取經新北銀髮俱樂部先修班

新北市新店極景藍區社區長輩參加銀髮先修班肌耐力課程鍛鍊身體。（記者翁聿煌攝）

2025/03/07 17:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局統計65歲以上長者有85.3％居住於集合住宅，而新北市目前有超過1萬個公寓大廈設有管委會，為因應超高齡社會浪潮，新北市在達成里里銀髮俱樂部目標後，2023年起在公寓大廈開辦銀髮俱樂部先修班，桃園市政府中壢區公所團隊7日到新北市取經，並到新店極景藍區和中和世紀皇家社區參訪觀摩。

新北社會局副局長許秀能和新店區長黃秀川、新店寶興里里長周宥竣，在極景藍區接待並簡報，極景藍區管委會主委陳培成表示，該社區有4棟大樓共367戶，社區最早在2009年即成立拍打功班，讓長輩藉由拍打功鍛鍊身體，獲社會局銀髮先修班補助後，社區於去年起開設肌耐力課程，由動健康老師蔡慧芳帶領長輩鍛鍊各項肌耐力操，長輩都很喜歡上課。

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許秀能表示，新北市年滿65歲以上已達77萬餘人，佔全市人口19％，預估今年底就會邁入世界衛生組織超高齡社會定義的21％，為讓長者在地安老、健康樂活，新北市雖已在全市1032里設置1197處銀髮俱樂部，仍持續鼓勵各管委會申請銀髮俱樂部或先修班，有輔導團協助輔導，今年2月底，全市已有13處銀髮俱樂部設置在社區公寓大廈裡，並有425個管委會辦理先修班，讓長輩一下樓就能參與健康促進、休閒活動。

中壢區公所主任秘書林欣翠表示，桃園市老年人口雖然占比只有16％，較新北年輕，但仍擔心超高齡社會海嘯，希望將新北市推動的經驗，帶回桃園定點試辦，參訪團並至中和世紀皇家社區觀摩，由管委會執行長陳世鴻簡報，世紀皇家社區也是新北市首座成立照顧關懷據點的公寓大廈社區。

桃園率隊參訪新店極景藍區銀髮俱樂部先修班 。（記者翁聿煌攝）

新店極景藍區社區長輩參加銀髮先修班肌耐力課程，還聚在一起玩桌遊。（記者翁聿煌攝）

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