北市雙胞胎抽公幼中籤率減半挨批 教育局回應了

為減輕家長接送負擔，「兄姊就讀該幼兒園或國小1、2年級者」的幼兒可優先入學。（資料照）

2025/03/07 17:24

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議員曾獻瑩指出，有家長反映雙胞胎孩子如想就讀同所公幼，就要兩支籤併籤一起抽，但中籤率形同減半，希望比照有兄姊就讀同校的規定，雙胞胎維持分別投籤，但一人中籤兩人都能就讀。教育局回應，雙胞胎入學抽籤方式將納入研議，作為115學年度入學參考。

台北市公幼招生為減輕家長接送負擔，招生簡章規定「兄姊就讀該幼兒園或國小1、2年級者」的幼兒可以優先入學，讓家長免於將孩子分送多校就讀之苦。

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依據現行台北市公幼招生簡章，登記身分資格排序分別為法定需要協助幼兒（如低收、身心障礙等）、經直轄市、縣（市）社政主管機關安置於台北市幼兒、危機家庭幼兒、兄弟姊妹妹為身心障礙且就讀同一幼兒園幼兒、教職員工子女、新住民子女、三胎家庭子女、兄或姊就讀該幼兒園或該國小1或2年級幼兒、一般幼兒、居留北市的外籍或華僑幼兒、北市試行收養期的幼兒。

曾獻瑩表示，近日接獲雙胞胎家長陳情，雙胞胎公幼入學若是希望孩子上同一間學校，可以選擇併籤，讓兩個孩子共用一籤，一起上或是一起不上，然而原本兩籤變一籤，中籤率減半，帶給家長強烈的剝奪感；而如家長選擇不併籤，卻有相當高的機率，一個孩子中籤，一個孩子沒中，兩個孩子要分送兩校，造成家長接送上的巨大負擔，現行公幼招生政策，對雙胞胎家庭需求視而不見，讓家長感到被遺忘。

他指出，1999陳情資料中也包含，家長反映雙薪家庭接送問題非常現實，若雙胞胎無法同校，家長短時間內需奔波兩地送學，對於朝九晚五的雙薪父母，幾乎是不可能的任務；此外，雙胞胎即使共籤抽到學校，但名額若僅剩一位，另位孩子則變成備取，形同沒中籤。教育局應檢討政策，確保招生制度真正符合家庭需求，而非讓家長被迫在不合理的選擇中掙扎，建議雙胞胎家庭可比照「兄姊就讀該校」的原則，接受雙胞胎孩子可以同時入學，讓家長免於將孩子分送兩校。

教育局表示，一般多子女家庭也有接送及經濟壓力，因此對於雙胞胎入學抽籤方式改變，將更全面地評估各類型家庭的需求，以確保所有幼兒皆能在公平的基礎上享有入學機會；以114學年度為例，北市滿2足歲至5歲學齡前之雙胞胎共3295對（6590人），113學年度公幼對外招生缺額共6597人，雙胞胎幼兒參與抽籤方式改變將對公幼招生影響甚鉅，教育局將在審慎研議評估，避免對其他特殊需求及一般身分幼生造成排擠效應。

教育局補充，將持續致力於擴增公共化教保服務量，除持續活化國中小學餘裕空間、配合社會住宅之興設、鼓勵非營利法人辦理非營利幼兒園外，並配合中央準公共政策，鼓勵私幼加入準公共幼兒園。

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