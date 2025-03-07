永康老芒果樹結實纍纍！出動工務車採果防「空襲」 製成情人果吃香

台南市永康區尚頂公園有3棵老芒果樹結實累累，永康區公所基於安全考量，出動工程車協助當地社區志工採果。（記者劉婉君攝）

2025/03/07 17:25

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區尚頂公園有3棵老芒果樹，是早期軍方栽種，目前已經結實纍纍，為了避免落果造成民眾安全疑慮，永康區公所今（7）日出動工程車協助社區志工採果，將醃製加工與社區民眾分享。

尚頂公園內3棟土芒果樹約5、6層樓高，永康區公所出動工程車，將果實連同部分枝葉鋸下後，尚頂里志工們一顆顆芒果摘下裝袋，準備回社區再削皮、切片、去青，醃製成酸酸甜甜的情人果。

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尚頂里長周三貴說，芒果樹原本位在空軍營區內，至少有70年以上歷史，每年都會結果，今年產量比往年更好，在公所的協助下採果，避免果實成熟掉落砸到民眾的頭，做成情人果之後也可以在社區內給大家吃。

永康區長李皇興說，尚頂公園內有許多兒童遊戲及民眾運動，芒果掉落可能污染公園步道，造成運動民眾的危險，因此決定先出動工程車，專人協助將果實採下，交給地方加工。

社區志工將土芒果1顆顆採摘下來，準備帶回社區加工。 （記者劉婉君攝）

社區志工將土芒果1顆顆採摘下來，準備帶回社區加工。 （記者劉婉君攝）

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