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    守護七美臥牛灣珊瑚 澎管處公告禁止及限制水域遊憩活動事項

    七美臥牛灣海域，擁有美麗的海底珊瑚景觀。（澎管處提供）

    七美臥牛灣海域，擁有美麗的海底珊瑚景觀。（澎管處提供）

    2025/03/07 17:13

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖浪漫愛情島七美的臥牛灣臨岸海域擁有特有珊瑚礁棲地，在地居民反映，不熟悉當地水域環境及資源條件現況的遊客從事水域遊憩活動，恐影響生態，澎湖國家風景區管理處邀請地方民意代表、業者、學者專家以及相關機關研商，廣泛蒐集意見和民意，彙整訂定海域遊憩活動禁止及限制，公告實施。

    公告事項包含禁止水域遊憩活動範圍、限制水域遊憩活動（包含限制範圍及限制僅限從事「游泳」及「浮潛」之水域遊憩活動）。違反公告規定行為，依發展觀光條例第60條第1項規定，處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並禁止其活動；其行為具營利性質者，依發展觀光條例第60條第2項規定，處新臺幣5萬元以上20萬元以下罰鍰，並禁止其活動。

    澎管處除了會設置公告，加強宣導周知，也籲請澎湖地區旅行社、旅遊、水域遊憩經營等相關業者，帶客進行水域遊憩活動時，應提醒遵守禁止及限制事項規定，注意安全，共同維護珍貴的海洋資源與生態環境。

    相關公告於「澎管處網站/旅遊指南/水域遊憩專區」提供水域遊憩活動合法業者、救生員名單，以及活動禁止、限制、注意事項等活動安全資訊供業者、民眾查詢。

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