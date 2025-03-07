信眾快試！南投紫南宮錢母假貨幾可亂真 1招揪真偽

南投竹山紫南宮蛇年聚寶盆錢母深受信眾歡迎，惟網購平台上也出現許多仿冒品。（記者劉濱銓攝）

2025/03/07 16:55

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山紫南宮蛇年推出聚寶盆錢母，招財意象吸引信眾收藏，惟近來網購平台出現許多幾可亂真的假貨，廟方為此還購入辨識真偽，經磁鐵檢驗，真品以銅、合金製造，假貨則是鐵製品，可被磁鐵吸附，廟方除呼籲不要購買來路不明的錢母，也將對賣家採取法律行動要求下架，避免民眾受騙。

紫南宮主委莊秋安表示，最近有信眾反映網路上販售蛇年錢母的情況相當氾濫，廟方為辨別真偽，還特別購入一組進行檢驗，從外觀來看，網路賣的假貨可說是幾可亂真，不過利用磁鐵檢驗，則可發現假貨是鐵製品，可被吸附起來，真品主要是以合金與銅製造，因此不會被磁鐵吸附，現也將對網路賣家寄出存證信函，要求下架，以免不知情的民眾權益受損。

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竹山警分局指出，近日進行網路巡邏，確實有發現網購與社群平台充斥錢母仿冒品，甚至有一頁式廣告進行詐騙，由於販售仿冒錢母涉嫌刑法詐欺罪與商標法，將有刑事責任與民事賠償，提醒民眾切勿輕信來路不明的網購資訊，有關網路賣家販售錢母假貨，也將循線追查不法，以維廟方及信眾權益。

南投竹山紫南宮蛇年錢母，在網購平台上有許多仿冒品，廟方購入後以磁鐵檢驗，發現假貨是鐵製品，可被磁鐵吸附起來。（民眾提供）

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