超前部署培育人工智慧人才 土庫商工成立AI實驗班

土庫商工AI實驗班今年開始招生，學校打造掀蓋式的電腦兩用課桌椅和實驗場域的AI教室。（記者黃淑莉攝）

2025/03/07 16:59

〔記者黃淑莉／雲林報導〕少子化衝擊，學校面臨招生、減班等問題，國立土庫商工有鑑未來人工智慧、資通安全等產業人力需求大，超前部署爭取成立AI實驗班，獲教育部核定，成為雲林第一個高中職AI實驗班，將從114學年度開始招生，只有34個名額。

土商校長吳星宏指出，這幾年學校資料處理科學生表現亮眼，加上人工智慧、資通安全技術發展快速，全國產業也都面臨升級關鍵時刻，科技人才需求會大幅提升，人才培育已刻不容緩，為增加學生競爭力，學校超前部署，去年即展開相關籌備工作，包括添購輝達軟體全面更新電腦AI化，終於獲教育部核定。

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吳星宏說，現有的資料處理科已有AI的雛型架構，進階的AI實驗班從高1至高3開設人工智慧及資通安全相關課程有11門，由淺入深引導學生從基礎到高階的專技術。師資部分由校內老師授課外，並結合大專師資，及與產業界合作協同教學及實習，讓學生在升學、就業都擁有一定優勢。

另外在場域方面，打造掀蓋式的電腦兩用課桌椅和實驗場域的AI教室，還有多功能實驗教室、媒體專業教室。土商實習科主任何旭憲表示，科技日新月異，未來會以3年為1期持續更新設備，包括機器人及專業級工作站等相關設備，讓學生在學習過程中能與業界接軌。

吳星宏指出，AI實驗班招收34人，有意願就讀者要先經雲林縣高中職免試入學管道進入學校資料處理科，再參加甄選，基本門檻除國中教育會考國文成績要B以上，另採計會考的數學、自然成績加權計分。

土庫商工AI實驗班今年開始招生，學校打造掀蓋式的電腦兩用課桌椅和實驗場域的AI教室。（記者黃淑莉攝）

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