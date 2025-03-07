觀光飯店救災 「室內穿越無人機」摸黑救援新利器

「室內穿越無人機」透過熱成像與傳感器整合，可在黑暗環境以紅外線與低光相機，成最佳神救援利器。 （記者蔡清華翻攝）

2025/03/07 16:48

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市消防局於今（7）日於富野大飯店進行消防搶救演練，首度啟用「室內穿越無人機」摸擬救援，透過熱成像與傳感器整合，還可偵測高溫區域、煙霧、危險物質，並在黑暗環境以紅外線與低光相機，成最佳神救援利器。

高雄近年來旅遊蓬勃興盛，大量國內外遊客至高雄觀光住宿，去年高雄觀光人次全國第一，吸引超過6794萬人次造訪，消防局第一大隊特與「富野大飯店」合作演練，模擬飯店2樓房間起火、火勢濃煙竄出，消防局接獲報案後，立即派遣人車前往現場搶救，現場共14車49人投入救災。

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這次演練導入最新救災科技，透過「室內穿越無人機」配合搜救人員進行室內搜索，其具快速部署及小巧靈活特性，可進入建物內部或狹窄空間輔助搜索任務，此外，透過熱成像與傳感器整合，還可偵測高溫區域、煙霧、危險物質，並在黑暗環境以紅外線與低光相機進行搜索。

演習亦加入突發緊急狀況，模擬入室救災人員於現場偵測到「可燃性氣體」達爆炸下限，恐有立即產生爆炸危險，遂由指揮官立即下令全員緊急撤出，同時現場各消防車同步鳴笛後撤。

消防局第一大隊第二中隊中隊長黃思凱表示，經過此次演練情境，不僅能夠提高飯店內部員工的自衛消防能力，還能增強與消防局等機構的合作關係，尤其場所業者須指派專人到場協助救災，於搶救人員第一時間抵達時，完整提供飯店位置平面配置圖及搶救必要資訊等給予搶救指揮人員，以建立業者對於自身安全管理延伸之觀念。

高樓層觀光飯店消防搶救演練，雲梯車啟動救援。（記者蔡清華翻攝）

模擬飯店2樓房間起火、火勢濃煙竄出，消防局立即派遣人車前往現場搶救。（記者蔡清華翻攝）

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