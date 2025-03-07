民航局大力支持 北花二天一夜遊3千元有找

花蓮縣觀光業界結合立榮航空，推出機加酒優惠方案，七星潭也納入推薦景點。（記者游太郎攝）

2025/03/07 16:48

〔記者游太郎／花蓮報導〕在交通部民航局支持下，花蓮縣觀光業界攜手立榮航空、旅行社與在地觀光旅宿業者，共同推出「天天有北花航班遊花蓮」優惠專案。3月份特定日期每人只需新臺幣2980元起，即可搭乘台北直飛花蓮的航班，輕鬆展開兩天一夜的花蓮之旅。

縣府觀光處指出，除3月份外，清明連續假期（4月5日至6日）及端午連續假期（5月31日至6月1日），每人最低只需2380元，就可享台北到花蓮的機加酒行程，加購1400元可享在地二日遊；透過比搭乘火車更快速便捷和划算的超值優惠專案，希望吸引更多觀光客前來化蓮旅遊。

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業者指出，面對鐵路、公路在交通時間與環境上的限制，縣府推動的拓展空中運輸，爭取國內外航空公司開通定期航班，縮短花蓮與外縣市的距離，讓旅客與鄉親往來更加便捷。

縣府指出，立榮航空「台北至花蓮」航線僅需約40分鐘即可抵達，自去年12月26日起，台北與花蓮已天天有航班，不但縮短交通時間，搭配旅行社的「機加酒」超值專案，不但比搭乘火車商務艙來花蓮住宿星級飯店更優惠，還能享受只有搭飛機才看得到，從空中俯瞰東海岸的美麗山海風光。

業者表示，這次的「機加酒」專案，配合的包括福容大飯店花蓮館、理想大地渡假飯店、秧悅美地度假酒店、富野渡假酒店、福康大飯店及花蓮力麗華美達安可酒店等，滿足各類旅客的不同住宿需求；方案規劃的多樣化景點行程，包含林田山、光復糖廠、七星潭、鯉魚潭、將軍府、慶修院及新城老街等多個特色景點，可深入探索花蓮的自然美景與人文風情。

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