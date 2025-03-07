消基會反對日本全牛齡進口 食藥署長姜至剛：開放有所本、毫無懸念

食藥署預告修正日本牛肉進口規定，取消30月齡限制，引發消基會不滿。但食藥署強調，風險評估與查廠結果早已公開，「開放有所本，毫無懸念！」（記者邱芷柔攝）

2025/03/07 17:18

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署近日宣布修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，打破原本「僅限30月齡以下」的限制，全面開放日本牛肉進口。消息一出，讓消費者文教基金會跳腳，批未公開查廠報告就貿然預告草案。對此新任食藥署署長姜至剛今（7日）親上火線回應，強調所有風險評估與查廠結果早已公開上網，「開放有所本，毫無懸念！」

食藥署3月4日預告修正草案，放寬日本牛肉進口條件，刪除30月齡限制，預告評論期60天，未來若順利通過，日本將成為繼美國、加拿大之後，第3個獲准輸台全牛齡牛肉的國家。

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消基會今天發出新聞稿表達反對立場，消基會擔憂「狂牛症」風險仍未完全消除，高齡牛肉恐危及食品安全，更讓人不滿的是，政府沒公開查廠結果、缺乏公告程序，甚至疑與台日經濟夥伴協議（EPA）交換利益，恐犧牲國人健康。

面對質疑，姜至剛拿出數據，直言沒有食物是完全沒有風險，但這項政策是經過完整風險評估，日本牛肉的風險指數是「十的負九次方」，也就是每1.5億人口中，才有1人可能暴露風險，屬於可忽略風險。他強調，這是他上任後第一份親自簽核的公文，簽完後毫無懸念，因為有所本、是以科學為基礎的決定。

姜至剛說，目前台灣進口牛肉中，90%來自國外，但日本牛肉的佔比僅1.4%，且日本最後一例狂牛症病例已經是2009年，距今15年，世界動物衛生組織（WOAH）也將日本列為「風險可忽略」的最安全等級。

姜至剛強調，食藥署早在2022年完成風險評估，包括書面審查、專家會議與實地查廠，相關報告均公開於官網，並非突襲開放。他也坦言溝通不足或致誤解，將親自拜訪消基會釋疑，讓民眾得到正確資訊。

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