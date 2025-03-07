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    首頁　>　生活

    女兒車禍成植物人 癌母不畏病痛往返探視

    張母罹癌體力不濟，加上醫療費用壓力，去年把在家照顧6年的植物人女兒送到創世斗六院，她每週往返多次為女兒按摩、擦乳液。（記者黃淑莉攝）

    張母罹癌體力不濟，加上醫療費用壓力，去年把在家照顧6年的植物人女兒送到創世斗六院，她每週往返多次為女兒按摩、擦乳液。（記者黃淑莉攝）

    2025/03/07 16:49

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕小張20多歲因車禍成為植物人，張母不捨把女兒送到機構，在家照顧6年。張母去年診斷罹癌治療，體力不濟加上醫療費用負擔沉重，小張經創世協助入住斗六院，幾個月來，張母每週2、3次從住家騎車到斗六院探視女兒，為她做伸展、按摩，以免肌肉萎縮。

    張母今（7）日一如往常走進斗六院，看到女兒就說，「媽媽來看妳了」，接著放下手上東西，為女兒拉拉手腳、按摩、擦乳液。張母說，女兒因交通意外成為植物人，每次想到她美好前程就這樣停止很不捨及心痛。

    斗六院院長張曉蓉說，小張原本是由父母在家自行照顧，張母每天忙完農務就幫女兒按摩、伸展手腳，小張的身體狀況很不錯，不要，張母罹癌治療，要忍受自身病痛，又要照顧女兒，體力不法負荷，創世安排小張入住斗六院，減輕張母長時間的看顧壓力，也讓她有喘息時間。

    創世基金會根據服務統計，植物人的照顧者以女性為主，占比高達65％。創世斗六院說，從服務個案觀察發現婦女因24小時不間斷照顧，無法工作或只能做兼職，長期下來易造成家庭經濟走向潰堤，3月8日是國際婦女節，創世籲請社會大眾關注女性照顧者。

    張曉蓉說，斗六院成立12年，照顧42名經濟弱勢植物人，減輕照顧家庭壓力，目前院內部份電動床不勘使用，需要更新或添購設備，電動床是照顧植物人最佳輔具，提供長年臥床植物人更舒適的睡臥空間，請大家支持「把愛《床》出去」，愛心專線05-5377855。

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