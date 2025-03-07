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    紫色山城！嘉義縣水上鄉麝香木盛開 綻放迷人芳香

    嘉義縣水上鄉的麝香木開花。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣水上鄉的麝香木開花。（記者林宜樟攝）

    2025/03/07 16:25

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉種植紅骨仙草，開花時節呈現紫色花海，鄉公所推動溪東地區紫色山城發展，決定推廣也會綻放紫色花朵的麝香木，去年與當地村長到雲林縣草嶺石壁青山坪咖啡農場取經，最近如三界埔竹涼亭、溪東公園及中庒活動中心等地，已有小規模紫色花海現蹤，增添春季浪漫色彩。

    水上鄉長林緗亭說，仙草花期為十一月至十二月，麝香木花期為二月到三月，為讓紫色山城在不同季節更多樣風景，因此與村長到青山坪咖啡農場取經，感謝農場主人分享植株，由溪東地區各村長進行種植，今年三月在地麝香木首度盛開。

    麝香木於氣溫回暖、陽光充足時，會綻放一簇簇細緻優雅的紫色花朵，清晨與傍晚時分，更可聞到淡雅迷人的花香，最近村民、遊客前往拍照，直說「好香」。

    林緗亭說，第一年種植麝香木，已有小規模紫色花海，多位村長決定今年花謝後繼續扦插延伸，擴大規模，公所也將持續推廣種植，計畫擴展開花範圍，讓溪東地區的紫色美景更加壯觀，並將結合花期舉辦如賞花節、攝影比賽等活動，提升地方特色與旅遊吸引力。

    麝香木搭配紅磚牆景色。（記者林宜樟攝）

    麝香木搭配紅磚牆景色。（記者林宜樟攝）

    水上鄉長林緗亭聞麝香木花香。（水上鄉公所提供）

    水上鄉長林緗亭聞麝香木花香。（水上鄉公所提供）

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