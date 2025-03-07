我與全球107國共同迎接「π Day」 今年聚焦「愛因斯坦磚」

與全球107國共同迎接「π Day」，今年聚焦「愛因斯坦磚」。（科教館提供）

2025/03/07 16:43

〔記者林曉雲／台北報導〕數學讓不少人畏懼，英國盧夫堡大學與義大利團隊最新研究顯示，約有30%的人存在「數學焦慮」，發生手心出汗、心跳加速等生理反應。聯合國教科文組織（UNESCO）將每年3月14日定為國際數學日（International Day of Mathematics），亦可稱為 「π Day」，全球最大的數學專業團體「國際數學聯盟（IMU）」號召全球超過107個國家一同跨國慶祝，國立台灣科學教育館與中華民國數學會加入全球行列，今明舉行慶祝活動，為呼應今年主題「數學、藝術與創意」，將聚焦在「愛因斯坦磚」此新穎的數學形狀，民眾體驗如何用它進行「藝數拼貼」而砌出美麗牆面。

科教館長劉火欽說明，數學上常見的形狀如正方形或六邊形，鋪設時會形成規律重複的排列，前（2023）年數學家發現一種「帽形」的愛因斯坦磚，能夠在不重疊且無缺損的情況下，完全覆蓋整個平面，無論如何平移都不會產生周期性的重複，打破了過去的認知，這項發現不僅影響數學，也可能應用於材料科學、晶體結構與資訊加密等領域。

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科教館與中華民國數學會今年選定「愛因斯坦磚」作為活動主角，讓民眾挑戰如何不重複的連結拼貼，並從完成圖感受數學的創意及藝術之美，慶祝活動包括遊走館內4個樓層的遊數嘉年華、2場音樂劇演出及8場MathTalk專題講座的魔數廣場，另有13場藝數工坊、不定時的展場遊數，而13道數學習題的數學解謎，想要過關還要挑戰邏輯推理，藉豐富的數學遊戲，讓民眾重新認識數學，一同探索數學樂趣。

劉火欽表示，遊數嘉年華共有近30個大專院校、數學科普團隊及數學教具商，帶來新奇有趣好玩的數學及科學遊戲、桌遊或操作教具；在魔數廣場有每日一場的科普音樂劇「她與她的多重頻率」，將以獨角音樂劇的形式，重新認識傳奇的好萊塢巨星、也是Wi-Fi與藍牙技術的奠基者海蒂．拉瑪的故事；還有神奇的魔數表演，民眾參與MathTalk專題講座，還可獲得「愛因斯坦磚磁鐵組」。

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