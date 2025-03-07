水里溪黃花風鈴木盛開 串聯河濱推花道、風箏節

水里鄉水里溪黃花風鈴木盛開。（記者劉濱銓攝）

2025/03/07 16:26

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣水里鄉水里溪畔親水公園黃花風鈴木盛開，鮮黃花朵點綴河岸相當美麗，水里鄉公所說，第四河川分署打造串聯親水公園的河濱公園，設置綠地與步道，種植300株茶花，未來水里溪岸還將補種更多風鈴木，打造優美花道，規劃風箏節等活動，讓水里溪除了玩水節，能有更多元的觀光體驗。

水里鄉公所指出，水里溪畔原本就種有不少黃花風鈴木，從溪畔到親水公園都有，每逢春天開出繁茂鮮黃花朵，吸引民眾到溪畔散步賞花。

請繼續往下閱讀...

四河分署在水里溪出河口建置河濱公園，佔地3公頃，有草皮、步道，沿途還種植300株茶花，未來植株茁壯開花，可望形成花道景觀。

公所也說，河濱公園不僅腹地廣闊，也沒有電線桿的干擾，未來將規劃辦理風箏節，讓民眾與遊客可多加利用這處綠地空間。

最近也與日月潭風景區管理處討論優化親水公園，除了在水里溪畔補植更多風鈴木，親水園區的戲水設施也會翻新，期盼水里溪在春天花季能更有看頭，強化親水公園的玩水體驗，串聯到河濱形成遊憩廊道，讓到訪遊客有更多休憩空間，體驗水里溪的優美水岸風光。

第四河川分署在水里溪出河口打造串聯親水公園的河濱公園，水里鄉公所未來將在河濱舉辦風箏節，活絡水岸觀光資源。（記者劉濱銓攝）

南投水里鄉水里溪黃花風鈴木盛開，緊鄰的親水公園也可見鮮黃花況，水里鄉公所還將補植更多風鈴木，營造花道景觀。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法