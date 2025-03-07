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    茂林、甲仙「公車式小黃」正式上路 高雄GO打造偏鄉幸福運輸共享

    公車式小黃茂林、甲仙區正式上路，高雄GO打造偏鄉幸福運輸共享。（高雄市交通局提供）

    公車式小黃茂林、甲仙區正式上路，高雄GO打造偏鄉幸福運輸共享。（高雄市交通局提供）

    2025/03/07 16:41

    〔記者黃良傑／高雄報導〕公車式小黃茂林、甲仙區高雄GO今（7）日正式上線營運！在當地鄉親見證下，高雄市副市長林欽榮宣布兩區預約式的幸福共享高雄GO正式上路，提供運輸服務，採預約制運輸服務，不限旅次目的，有需求者均可就近於熟悉的區公所、戶政事務所、各里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站及社區關懷據點等單位預約乘車。

    交通局說，甲仙及茂林區幅員遼闊，人口密度低且居住分散，公車服務僅能就省道周邊居民需求提供服務，路線及班次相對侷限，為滿足分散需求，盤點該兩區境內公共運輸供需狀況，評估以點對點的預約服務，更可以滿足高齡者及學生通勤需求，也讓公車營運更有效率。

    去年11月底試辦茂林、甲仙區的幸福共享高雄GO運輸，統計至今年1月底，已搭載2000多人次，採預約制運輸服務，不限旅次、目的，有需求者均可就近於區公所、戶政事務所、各里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站及社區關懷據點等單位預約乘車。

    為持續拓展偏鄉地區幸福交通服務，幸福共享高雄GO自2021年起於美濃區開始擴展，每年增加兩區服務範圍，目前已推動到杉林、內門及六龜區，茂林、甲仙區上路後，今年底前，將再推動桃源及那瑪夏區幸福共享高雄GO服務，旗美9區都納入服務，改善偏鄉交通平權。

    幸福共享高雄GO採預約制運輸服務，可撥打免費服務專線0800-660-696及LINE官方帳號「高市交通局高雄GO」預約叫車，更多資訊可上高雄市政府交通局官網幸福高雄GO查詢。

    公車式小黃茂林、甲仙區高雄GO，今天正式上線營運！在當地鄉親見證下。（高雄市交通局提供）

    公車式小黃茂林、甲仙區高雄GO，今天正式上線營運！在當地鄉親見證下。（高雄市交通局提供）

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