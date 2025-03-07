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    新北石門長者等公車難掌握時間！智慧站牌估3個月內完工

    新北市議員陳偉杰接獲石門里民反映，當地公車站缺少智慧站牌，導致候車資訊不透明，影響出行便利性。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員陳偉杰接獲石門里民反映，當地公車站缺少智慧站牌，導致候車資訊不透明，影響出行便利性。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/07 16:41

    〔記者羅國嘉／新北報導〕搭公車是許多人的日常，但公車路線多、班次有時不固定，等待時間難以掌握，尤其對於偏鄉、不熟悉智慧手機的長者來說，更是一大困擾。近期，新北市議員陳偉杰接獲石門里民反映，當地公車站缺少智慧站牌，導致候車資訊不透明，影響出行便利性。交通局運輸管理科長林詩欽表示，「石門站」每日約有50人使用，經評估後，已列入施工排程，預計約3個月內完工。

    陳偉杰指出，為解決這個問題，日前邀集石門里長劉啟祥、石門區公所、養護工程處及台灣電力公司基隆區營業處等相關單位，進行現場會勘。經過協調，決議在石門公車站牆面設置智慧站牌，未來民眾可透過電子螢幕即時掌握公車到站資訊，不再擔心長時間候車或錯過班次。

    林詩欽表示，「石門站」每日約有50人使用，經評估後，該站可設置智慧站牌，並已列入施工排程，預計約三個月內完工。此外，未來也將依照石門區運量較大的站點，陸續規劃增設智慧站牌，提升大眾運輸服務品質。

    台電公司基隆區營業處業務副處長李秀碧則說，經現場會勘後，確認現場已有電源可供引接，待收到地方政府申請的登記單後，台電將儘速配合辦理相關設計供電等事宜，確保智慧站牌順利設置，盡快為民眾提供更便利的候車體驗。

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