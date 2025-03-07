桃園機場三航廈北廊廳下半年啟用 8個登機門華航、長榮、星宇都可用

桃園機場北廊廳預計下半年啟用。（桃園機場公司提供）

2025/03/07 16:38

〔記者吳亮儀／台北報導〕桃園機場第三航廈北廊廳預計在今年下半年啟用，將新增8個登機門和空橋。桃機公司今天（7日）指出，國籍航空包括華航、長榮和星宇都有機會使用到北廊廳的新登機門，不僅歐美等長途航線，較短程如日本等也都有機會使用到。

桃園機場公司副總經理余榮立表示，今天上午才剛和三家國籍航空公司人員到北廊廳去看看，之前本來只有華航和星宇有機會使用，但考量北廊廳的位置和航班尖峰時段的調度，長榮也有機會使用到北廊廳。

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北廊廳登機門預計為D11到D18，使用北登機廊廳登機的旅客，需先在第二航廈完成報到與通關，而自北登機廊廳下機的旅客，則將在第二航廈提取行李。

在第三航廈主體完工前，使用北登機廊廳的旅客仍將經由第二航廈通關，步行距離會比未來從第三航廈出發略長。

北登機廊廳的設計特色包括寬敞挑高的候機空間，搭配大面積落地玻璃帷幕，讓旅客在候機時能欣賞飛機與地勤作業的空側景觀，增添視覺體驗。同時，廊廳配置8個適用於雙走道客機的靠橋停機位，啟用後可減少遠端機坪接駁的使用率達70%，大幅降低旅客需搭乘接駁車上下飛機的情況。

桃園機場北廊廳預計下半年啟用。（桃園機場公司提供）

桃園機場北廊廳預計下半年啟用。（桃園機場公司提供）

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