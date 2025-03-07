主管被爆霸凌慣犯辱罵下屬拍桌摔公文 陽明交大：112年舊案

陽明交大遭爆有主管對下屬辱罵拍桌摔公文是霸凌慣犯，對此，校方強調是舊案非現況。（記者洪美秀攝）

2025/03/07 16:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕陽明交通大學遭爆有行政主管對下屬辱罵拍桌摔公文等霸凌行徑，且被投訴是霸凌慣犯，包括批評對下屬的公文寫得狗屁不通或去罰跪等不堪言語，讓下屬心生害怕，只能看身心科平衡內心受創情形，即使向上級投訴卻被官官相護掩蓋，只能投訴到社群「公務之聲靠北電台」。對此，校方表示，上述投訴案例是112年舊案，並非現況。校方都有妥善受理及後續處置，並未包庇縱容。

有陽明交大員工在網路社群發文投訴，「真的忍了很久才出來講，新竹某國立大學的人事主管，是從人事行政總處調來，其權威高壓的負向領導風格與之前人事行政總處游姓參事爆出的霸凌事件，非常相似。除動輒對同仁貶低、大聲辱罵、拍桌、摔公文，甚至以『這麼懶、寫的狗屁不通、去罰跪、寫的都是垃圾、不會讓你們好過等話語』辱罵同仁。造成同仁身心俱疲，壓力過大，有同仁壓力大到失眠需要去諮商。」

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「又其說過的話反反覆覆，讓同仁無所適從，明明是對方說過的話，但又責罵同仁為什麼這樣做，也常在會議上大聲咆嘯及責罵同仁，因其負面領導方式導致多位同仁離職，就連新來沒多久也能調走就調走。曾有同仁檢舉職場霸凌，卻因後續沒有處罰措施，還被霸凌者持續霸凌及刁難，質疑是高層縱容的結果。」

陽明交大強調此為112年舊案，已非現況。校方已由專案小組審慎調查，並依規定進行後續處置，同時主動對相關同仁提供關懷與支持。並強調校方重視友善健康的職場環境，已將職場霸凌防範納入主管教育訓練課程，持續強化主管友善職場的意識與責任。且會持續提醒主管遵守職場倫理，並推動友善職場政策，強化內部溝通機制。

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