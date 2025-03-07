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    首頁　>　生活

    澎湖第一家住宿式長照機構 四季常照感恩茶會

    私立四季長照養護中心，舉行啟用及感恩茶會。（記者劉禹慶攝）

    私立四季長照養護中心，舉行啟用及感恩茶會。（記者劉禹慶攝）

    2025/03/07 15:26

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕私立四季常照住宿長照機構，今（7）日舉行啟用暨感恩茶會，地方首長向辛勞付出的照護天使團隊表達誠摯感謝，為長者提供專業且細心的照顧。

    四季常照是澎湖第1家住宿式長照機構，四季常照執行長廖洲塘表示，該機構1樓養護中心自成立以來已邁入第8年，隨著澎湖高齡人口比例日趨升高，機構3年前便著手規劃2樓籌建，並以最短時間內完成建置。2樓占地460坪，規劃6間3人房、15間2人房、3間3人房，共提供51張床位，加上1樓49張床位，可容納100名長者。

    廖洲塘說，機構設立宗旨是「一年四季都有人陪伴與照顧」，而不是「長期需要照顧」。他期待，未來鼎灣享居社福養生園區落成後，能進一步紓解澎湖的長照需求。

    澎湖縣長陳光復、議員許育愷、社會處長周柏雅、環保局長蔡淇賢、馬公市長黃健忠、湖西鄉長陳振中、西嶼鄉長李添進、市代表會主席歐銀花等人均到場祝賀。

    此外，活動特別邀請中興國小附設幼兒園的小朋友帶來精彩演出，透過歌舞表演與長者互動，洋溢著溫馨歡樂的氣氛。

    澎湖各界貴賓與幼兒們，親切與長者互動。（記者劉禹慶攝）

    澎湖各界貴賓與幼兒們，親切與長者互動。（記者劉禹慶攝）

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