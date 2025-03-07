屏東縣中小學聯運今起3天登場 8557名選手競逐18項賽事

崇文國中學生拳擊有氧表演，震撼全場。（屏東縣政府提供）

2025/03/07 14:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣中小學聯合運動會今天（7日）開幕，一連3天在縣立田徑場及各場館登場，今年共有8557名選手參賽。

中小聯運是今年（2025年）屏東縣第一場全縣性綜合體育盛事，共有田徑、競技體操、跆拳道、柔道、舉重及國武術等18個項目；今天上午首先於屏東市崇蘭昌黎殿舉行隆重祈福儀式，在崇蘭國小氣勢磅礡的跆拳道表演後，點燃聖火，為賽事揭開序幕。

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由屏東縣副縣長黃國榮主持的開幕典禮隨後於縣立田徑場登場，會中屏榮高中帶來活力四射的熱舞表演，接著崇文國中70位學生聯手呈現拳擊有氧表演，展現青春活力與運動精神。

今年屏縣中小聯運以「競逐榮耀．爭霸屏東」為主題，象徵屏東選手勇往直前、不畏挑戰的奮鬥精神。運動員宣誓代表為2023年、2024年連續2屆全中運高男組拳擊第12量級金牌得主徐澔擔任，持聖火進場的代表分別為2024年全中運國男組滑輪溜冰1萬公尺計分淘汰賽金牌得主黃秉紘及國女組田徑鐵餅金牌得主施妘臻。

屏東縣體育發展中心表示，屏縣在四級五區體育人才培育政策下，積極整修和升級運動場館設施，為運動員和民眾創造更優質的運動環境。繼潮州國際滑輪溜冰場及潮州棒球場外，目前正興建一座可容納1.5萬人的國際棒球場，預計於2027年6月完工。為了改善學校運動設施，也積極爭取教育部的「高等及中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」，進行跑道整建。

此外，屏縣府更積極爭取大型國內賽事，成功舉辦去年（2024年）全民運動會後，2027年全國運動會也將在屏東舉行。

優秀選手黃秉紘（右）、施妘臻（左）持聖火進場。（屏東縣政府提供）

崇蘭國小帶來氣勢磅礡的跆拳道表演，為屏縣中小聯運賽事揭開序幕 。（屏東縣政府提供）

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