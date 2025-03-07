健保署加碼砸40億 解急診壅塞、助醫護加薪

為紓解急診壅塞，衛福部決定調升急診、加護病房、一般病房的診察費與護理費，預計最快5月上路。 （記者邱芷柔攝）

2025/03/07 14:48

〔記者邱芷柔／台北報導〕為紓解急診壅塞，衛福部決定調升急診、加護病房、一般病房的診察費與護理費，健保署今（7日）開會研議，會後署長石崇良表示，急診診察與護理費同步上調10%，急診觀察床護理費大增6成並新增診察費，加護病房給付也提高，整體投入超過40億元，預計最快5月上路。不過，醫院須達成薪資調整與急診收治改善目標，也就是醫護加薪、減少病患滯留，才有補助。

急診醫學會日前示警，今年急診壅塞情況空前，若再惡化恐掀醫護離職潮，衝擊醫療體系。健保署日前召開會議敲定調升急診、ICU、一般病房診察與護理費，今天再就細節進一步研議，總經費從原本公布的30多億元增至40多億元，由健保總額的其他部門支出。

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石崇良說明，為改善急診壅塞與醫護勞動條件，未來醫師診察費與護理費將分開給付，並依檢傷級數同步調升10%，一年新增經費約7.3億元；以最嚴重的檢傷一級為例，醫師診察費將從1223元調升至1345元，護理費則由577元增至635元。

急診觀察床方面，石崇良說，診察費與護理費也將獨立計算，醫師診察費比照住院病床，每次增加468元；護理費則大幅提升60%，達急性一般病床的9成，第一天給付從571元增至914元，第二天則從175元提高至703元，預計新增4.3億元預算。

針對急救責任醫院的加護病房（ICU），石崇良說，「重度級」急救責任醫院的病房費、護理費及診察費將比照醫學中心支付，「中度級」急救責任醫院則比照區域醫院支付。預計25家區域醫院、1家地區醫院將比照醫學中心，26家地區醫院比照區域醫院，這項調整一年將增加5.9億元預算。

此外，病房護理費也將調整，初步規劃投入25億元提升護理人力，優先提高急性一般病床護理費，由於會議中仍有不同意見，細節將再協商確定。

石崇良說，最初估算的調整費用約30億元，經進一步評估，包含急診人力與觀察床費用後，總預算將超過40億元。相關調整將於3月醫院總額協商會議審議，3月下旬再進一步討論，預計最快5月上路。

不過石崇良也強調，醫院必須達標才能獲得額外補助，包括護理加薪、降低急診滯留率、提升ICU從急診收治重症病患的比例等，目標是優先解決急診病患無法轉入病房的問題，避免病人長期滯留急診，加重醫療負擔。此外健保署也規劃調整重大外傷給付標準，並放寬「在家住院」的在宅照護模式，預計下半年實施。

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