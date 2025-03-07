南投縣府推好孕卡 孕媽咪有5000元免費搭計程車費用

南投縣政府推出好孕卡，補助孕媽咪5000元（點）費用搭計程車。（記者張協昇攝）

2025/03/07 15:52

〔記者張協昇／南投報導〕鑑於國人少子化情形嚴重，南投縣政府為建構友善生養環境，鼓勵生育，即日起推出好孕卡，凡設籍南投縣孕婦，可獲得5000元（點）搭乘計程車補助費用，方便孕媽咪從懷孕至預產期次日起3個月內（約有13個月時間），可搭乘台灣大車隊等9家合作計程車行約3800輛計程車，前往中彰投醫院進行產檢、生產、回診及嬰幼兒預防保健，且全面採用網路申辦，孕婦不用出門，即可申請使用。

南投縣政府今（7日）在縣府召開記者會，宣布啟動這項孕婦乘車補助計畫，即日起與台灣悠遊卡公司合作，推出具有悠遊卡功能的好孕卡，補助縣內孕婦每胎5000元（點）搭乘計程車費用，單趟車資最高補助250元（點），且上下車一端為中彰投地區即可，萬一車資超過250元（點），也可透過儲值方式補差價。

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為方便孕婦申辦好孕卡，全面採用線上申請與補發，申請人只須進入南投縣政府網路e櫃檯，點選「好彩投」好孕乘車服務，上傳孕婦健康手冊或新生兒出生證明書、孕婦本人照片及身分證（或戶口名簿、戶籍謄本）等資訊，填妥資料即可完成申請。

縣府也指出，南投縣好孕卡的設計，以葫蘆的「福」與「延」作為意象，象徵讓孕媽咪將福祿帶在身邊，祈求一生好運（孕），多子多孫，並將愛「投」入其中，使幸福綿延。

陳姓孕婦說，她平常都由先生接送產檢，但有時必須找尋停車位或步行一段時間，比較不方便，有了好孕卡可以搭乘計程車，不用家人陪伴也可以產檢，相信也會更安全，對於交通費負擔，也不無小補。

縣長許淑華表示，南投縣幅員遼闊，孕婦出門做產檢，通常需要家人開車接送或自己搭乘各種交通工具，相當不便，因此縣府推出了好孕卡，而好孕卡只是一個服務起點，未來縣府會繼續研議，擴大辦理各種有關孕婦從懷孕期間到生產後相關福利政策，讓更多年輕媽媽感受政府對她們的關懷，進而願生、敢生。

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