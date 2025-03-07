陳盡川種植燈籠果 期望成澎湖特色高經濟作物

燈籠果被澎湖視為冰花第二，可望推廣成為澎湖代表性農作物。（記者劉禹慶攝）

2025/03/07 14:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖引進非洲冰花成功後，目前又將目標指向燈籠果，繼湖西鄉長陳振中推廣種植燈籠果後，澎湖新興農業發展協會陳盡川也種植7棵燈籠果，現在正是採收期，並分送推廣，陳盡川表示，澎湖非常適合種植燈籠果，而且經過冬天鹹水煙洗禮後，果實別有一番風味。

陳盡川種植的燈籠果現正是採收期，果樹上結滿待採收的燈籠果，陳盡川說，自從朋友送他燈籠果苗，已種植4年，去年自行培育10棵苗，經過颱風吹襲後，剩下7棵，他在沒什麼照顧的情況下，長的非常好，而且今年結果情況也很好，他表示，燈籠果需要種植再避風處，其他無須費心照顧，算是好種的植物。

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陳盡川表示，燈籠果每年10月栽種，隔年3、4、5月開始採收，今年他第一次採收就採收了6斤以上。根據了解，燈籠果目前市價1公斤約要1千元，算是高經濟的作物。除了陳振中育苗推廣給農民外，陳盡川今年也育苗供朋友索取，也期望燈籠果能成為冰花第二，讓澎湖多了一項高經濟作物。

陳盡川表示，燈籠果有很奇特的美味，在澎湖種植更能凸顯澎湖土壤的特殊層次感，病蟲害的困擾也不大。又一年兩收，產量算是很高的。必須注意的成敗關鍵問題，是避風的建構防護。若能克服了澎湖風的侵害，絕對是一種可推廣發展的澎湖農作物。

陳盡川種植燈籠果已四年，認為值得大力推廣。（記者劉禹慶攝）

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