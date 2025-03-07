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    基隆阿根納旁山坡半年兩次坍方 七月動工整治

    基隆阿根納造船廠對面山坡地，不到半年兩次土石滑落，市議員張顥瀚要求市府加強整治工程。（記者盧賢秀攝）

    基隆阿根納造船廠對面山坡地，不到半年兩次土石滑落，市議員張顥瀚要求市府加強整治工程。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/07 15:14

    〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆阿根納造船廠是網紅景點，去年11月豪大雨邊坡土石坍方，1車輛被掩埋，近日基隆地區又接連下大雨，該處邊坡發生又發生落石，里民出入相當擔心，市議員張顥翰緊急找工務處做好臨時性防護與警示，要求加速整治。市府工務處表示已爭取預算治整邊坡，今年7月以前動工。

    中正區海濱里長莊哲豪昨天接到通報，阿根納造船廠對面山坡有落石，他先拉起封鎖線，避免車輛繼續停在危險邊坡下方，不過，還是有車主不顧危險照停不誤。

    市議員張顥翰邀集工務處現場會勘，研議加強防護及邊坡整治工程。他說，阿根納位於正濱路116巷，是里民進出路口，周邊有正濱彩色屋、阿根納造船廠及原住民會館，上週才有超跑大型聚會，假日人潮多，夏季更是很熱門的景點，一定要做好邊坡防護。

    工務處養護工程科長林賢家表示，市府已經爭取到中央預算，目前進行委外採購，後續進行設計，約今年6、7月進行邊坡整治工程，其中包含土岩釘、格樑護坡及防落石柵等，在整治前邊坡下方護欄也會外擴，讓行車動線更安全順暢。

    基隆阿根納造船廠對面山坡地，不到半年兩次土石滑落，市議員張顥瀚要求市府加強整治工程。（記者盧賢秀攝）

    基隆阿根納造船廠對面山坡地，不到半年兩次土石滑落，市議員張顥瀚要求市府加強整治工程。（記者盧賢秀攝）

    基隆阿根納造船廠對面山坡地，不到半年兩次土石滑落，市議員張顥瀚要求市府加強整治工程。（記者盧賢秀攝）

    基隆阿根納造船廠對面山坡地，不到半年兩次土石滑落，市議員張顥瀚要求市府加強整治工程。（記者盧賢秀攝）

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