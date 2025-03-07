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    台北動物園迎新嬌客 瀕危小懶猴「Chö」從捷克平安飛抵

    台北市立動物園從捷克Ostrava Zoo（音譯：俄斯特拉發動物園）調度雌性小懶猴「Chö」來台，5日晚間平安抵達園方檢疫中心，將在為期一個月的檢疫之後，與園內現有雄性個體組成新家庭。（台北動物園提供）

    台北市立動物園從捷克Ostrava Zoo（音譯：俄斯特拉發動物園）調度雌性小懶猴「Chö」來台，5日晚間平安抵達園方檢疫中心，將在為期一個月的檢疫之後，與園內現有雄性個體組成新家庭。（台北動物園提供）

    2025/03/07 14:35

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園在歐洲瀕危物種保育計畫小懶猴專家群Pygmy slow loris（Nycticebus pygmaeus） EAZA Ex-situ Programmes（EEP）協調下，從捷克Ostrava Zoo（音譯：俄斯特拉發動物園）調度雌性小懶猴「Chö」來台，5日晚間平安抵達園方檢疫中心，將在為期一個月的檢疫之後，與園內現有雄性個體組成新家庭，希望增加小懶猴的域外族群數量及基因歧異度。

    台北動物園表示，該園長期參與許多國際保育組織及其所推動的瀕危物種保育計畫，經由每年定期的專家群小組會議，為瀕危物種尋覓適合的保育機構。

    園方指出，小懶猴是名列國際自然保育聯盟IUCN瀕危物種紅皮書的瀕危動物，也是華盛頓公約組織「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約CITES」附錄I的物種，族群原本分布於越南、寮國、柬埔寨東部等雨林、竹林以及常綠森林中，因為盜獵、非法貿易及棲息地喪失，導致野外族群的數量不斷下降。

    園方表示，目前園內照養3隻公的小懶猴，大家在展示場看到的是父子檔，「Chö」將在完成檢疫之後與另1隻雄性個體相處配對，將依適應狀態再安排跟大家見面的時程，提醒民眾，小懶猴為夜行性動物，常在樹洞裡捲成一團睡覺，天氣溫暖時牠們活動力較佳，在天冷時則會花上十幾個小時在睡眠以減少能量消耗，白天參觀時間務必注意輕聲細語、不可開閃燈，好好欣賞睜著無辜大眼、優雅緩慢移動的小懶猴。

    小懶猴為夜行性動物。（台北動物園提供）

    小懶猴為夜行性動物。（台北動物園提供）

    小懶猴是名列國際自然保育聯盟IUCN瀕危物種紅皮書的瀕危動物。（台北動物園提供）

    小懶猴是名列國際自然保育聯盟IUCN瀕危物種紅皮書的瀕危動物。（台北動物園提供）

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