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    獎學金翻20倍！ 宜蘭大學首度祭出200萬元搶才

    宜蘭大學首度祭出200萬元獎學金，校長陳威戎（後排站立者）鼓勵優秀學子踴躍申請。（宜蘭大學提供）

    宜蘭大學首度祭出200萬元獎學金，校長陳威戎（後排站立者）鼓勵優秀學子踴躍申請。（宜蘭大學提供）

    2025/03/07 14:19

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕在少子化衝擊下，公私立大學積極搶才，國立宜蘭大學今年首度祭出學測任4科滿級分，最高可申請200萬元獎學金，比起往年減免2學年最高10萬元的學雜費，獎金暴增20倍。宜大表示，期待優秀學子就讀申請，獎學金將分4年發給。

    為了爭取優秀學生，國內外大學紛紛祭出高額獎學金吸引學生就讀，宜蘭大學過去依分發名次，以減免學雜費方式，鼓勵學子申請，最高減免2學年、4學期，金額約10萬元，最低則是1學期，一年約有20至30人可領到這筆獎金，近3年每年平均發出200萬元。

    宜蘭大學表示，為尋找具潛力且表現優秀的高中職學生，今年推出8萬元至200萬元不等的獎學金，提供給大學部不同管道入學學生，只要透過繁星推薦或申請入學，學測任4科成績達滿級分者，就發給高額獎學金200萬元。

    另外，學測任3科成績達滿級分或任4科成績達頂標者，發給獎學金50萬元；學測任3科成績達頂標或任4科成績達前標者，發給獎學金24萬元；學測任2科成績達頂標或任3科達前標者，發給獎學金8萬元。

    宜大強調，獎學金預算已經編列，將分4年發給，歡迎優秀學子踴躍申請，學校也提供其他多樣化獎學金，涵蓋獎助、補助、救助等類型，共計50多種，確保學生在不同學習階段，皆能獲得適切支持。

    宜大校長陳威戎說，宜大以農業生技與工程科技領域的傳統優勢為基礎，積極推動人工智慧（AI），並致力在相關技術研究，特別是在智慧農業和無人機應用領域，盼以深度產學合作實現技術創新，解決相關產業的實際需求面。

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