歡迎來巧遇！台北動物園迷你馬、家驢 週一園區內不定期放風

週一台北市立動物園通常較歡騰的週末更為閒適，兒童動物區的保育員們，不定期選在週一的下午，讓迷你馬及家驢走進遊客步道，多樣化牠們散步運動的機會。（台北動物園提供）

2025/03/07 14:50

〔記者甘孟霖／台北報導〕週一台北市立動物園通常較歡騰的週末更為閒適，兒童動物區的保育員們，不定期選在週一的下午，讓迷你馬及家驢走進遊客步道，多樣化牠們散步運動的機會，民眾週一在園區巧遇保育員帶著迷你馬或家驢散步，不妨向馬兒和毛驢打招呼，但要記得保持適當距離注意安全，也要輕聲細語、避免大動作驚嚇動物、不隨便觸摸。

台北動物園介紹，兒童動物區有著一群迷你馬和家驢（馴化驢），這些早被馴化用來陪伴人們的動物，性格穩定、溫和，保育員常與牠們親近互動，以幫忙牠們洗澡、刷毛來培養良好關係，好天氣時也會帶著牠們走出欄舍散步，一方面促進迷你馬和家驢的活動量，也進行穩定跟隨和減敏的訓練，讓動物們在面對醫療保健時，能更習慣他人陪伴而不致過於緊張。

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園方指出，馬兒散步路線並不固定，走去哪裡全看動物當下心情，迷你馬會從兒童動物區出發，先走到參觀區域向活動場裡的其他馬兒同伴們打招呼；經過羊駝區的時候，羊駝們常常伸長脖子一起朝著馬兒的方向望去；此外，也會到「快樂雞莊」瞧一眼母雞們都在做什麼。

除兒童區外，台灣動物區周遭、動物園主軸步道、作業道路都可能是迷你馬和家驢的散步路線，牠們會趁著在園區散步的機會探索環境，沿路走走停停四處張望、有時草皮打滾或啃兩口路邊植物、撿拾果實吃。目前，散步時間視天氣狀況不定期、不定時在週一，民眾有機會遇見放風的馬兒、驢子，歡迎走近觀察打聲招呼。

此外，想跟迷你馬和家驢碰面的民眾，除了拜訪兒童動物區之外，每週日上午11點的「動物行為學院」，也可以看到保育員帶著迷你馬現身和大家分享動物行為的奧秘。

週一台北市立動物園通常較歡騰的週末更為閒適，兒童動物區的保育員們，不定期選在週一的下午，讓迷你馬及家驢走進遊客步道，多樣化牠們散步運動的機會。（台北動物園提供）

週一台北市立動物園通常較歡騰的週末更為閒適，兒童動物區的保育員們，不定期選在週一的下午，讓迷你馬及家驢走進遊客步道，多樣化牠們散步運動的機會。（台北動物園提供）

週一台北市立動物園通常較歡騰的週末更為閒適，兒童動物區的保育員們，不定期選在週一的下午，讓迷你馬及家驢走進遊客步道，多樣化牠們散步運動的機會。（台北動物園提供）

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