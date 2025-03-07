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    種苗場推動文心蘭繁殖母本病原檢定 帶病毒率從45％降至13％

    種苗場推動文心蘭母本病原檢定。（種苗場提供）

    種苗場推動文心蘭母本病原檢定。（種苗場提供）

    2025/03/07 15:24

    〔記者楊媛婷／台北報導〕文心蘭切花是國內次於蝴蝶蘭的第二大外銷蘭花花卉，但近年受病毒感染影響文心蘭的品質與壽命，甚至繁殖效率下降到僅10%，農業部種苗改良繁殖場推動文心蘭繁殖母本病原檢定，讓文心蘭母本病原帶病毒率從45%下降到13%，降低生產成本、提高競爭力。

    依農業部統計，文心蘭栽培面積近250公頃，年產量超過2300萬枝，8成以上都是外銷，主要市場為日本，外銷產值達5.3億元，種苗場表示，近年受到病毒感染影響文心蘭的品質與壽命，導致組織培養苗繁殖效率大幅度下降，東南亞等國文心蘭等產業也興起，國內文心蘭產業競爭壓力增加，為了提高競爭力，有必要提升母本的健康。

    種苗場進一步指出，該場曾於2002年推動文心蘭的種苗病毒驗證，輔導文心蘭健康母本保存原設置，但後來因為檢疫需求減少與成本考量，於2017年廢止，但隨著市場需求，又於2020年重啟，該場透過反轉錄聚合酶連鎖反應（RT-PCR）檢測蕙蘭嵌紋病毒（ CymMV）及齒舌蘭輪斑病毒（ORSV），確保無病毒母本作為組織培養材料，檢測顯示，2023全國母本樣本的帶毒率高達45%，2024年帶毒率下降至13.7%，目前文心蘭的品種愛琳娜、太陽之子、月之女神等都已完成檢驗，盼進一步擴大我國文心蘭競爭力。

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