台中東勢獨角仙公園動工 最快年底完工

台中東勢獨角仙公園舉行動工典禮。（記者張軒哲攝）

2025/03/07 14:49

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市東勢獨角仙公園去年規劃時頗受地方關注，市府將投入8650萬元打造，今（7）日主持開工典禮，力拼在今年12月完工。

今日開工典禮，立法院副院長江啟臣、市議員吳振嘉、客委會主委江俊龍、東勢區長翁培真、石岡區長劉素幸及在地里鄰長共襄盛舉。

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公園腹地位於在東勢區客家文化園區南側，園區以「獨角仙」為主題，透過其四個生命週期設計，打造兩大遊戲空間。建設局長陳大田表示，獨角仙公園正式開工，是全台唯一除了獨角仙主題外，還帶入生態主題的園區，設計中涵蓋東勢客家文化元素，結合客家圍龍屋為空間元素，打造一座具環境教育場域的綠色開放空間，並導入共融設計理念。

江啟臣指出，期盼公園完工後能帶給市民兼具教育、融合客家文化元素功能優質的開放空間，今天公園的興建也象徵著帶給山城居民幸福的重要建設，期待工程如期如質完工。

建設局指出，園區設計72米的攀爬架，並設有無障礙圍籠屋遊戲通路，並設置飛輪、旋轉蹺蹺板及彈跳床，並搭配複合式造型地墊，營造無障礙動線；而公園內的遮陽設計取材自客家油傘，搭配喬木植栽，營造涼爽氛圍，設有戲水區。此外，參考當地自然生態園區，在公園一隅設置獨角仙撫育區，並規劃腐植土區及種植光臘樹等，模擬獨角仙的棲息環境，打造親子近距離觀察與學習的場域。

台中東勢獨角仙公園以生態為主題，設置獨角仙撫育區。（記者張軒哲攝）

學童認識獨角仙生態。（記者張軒哲攝）

獨角仙公園完工模擬圖。（台中市府提供）

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