農水署推動農地重劃基礎建設升級中程計畫 4年將投78億元

農地重劃區內農路鋪面改善，也拓寬至4公尺寬以上，農機具可上路下田提供服務外，也增加用路人行車安全並減少農產運輸損失。（農水署提供）

2025/03/07 15:16

〔記者楊媛婷／台北報導〕自1958年後我國開始辦理農地重劃，但部分區域因建設年代已久，基礎建設水路、農路等都不符現在的需求，農業部農田水利署將自今年起推動「農地重劃區基礎建設升級計畫」中程計畫，預計4年投入78億元，預計將早期建設僅2.5公尺寬的農路拓寬至4公尺，預計至少改善940公里。

我國農地重劃區面積約39萬公頃，但部分農地形狀面積大多不規則，尤其1971年以前農地重劃後的農田甚至部分並未緊鄰水路，都嚴重影響生產力，農田水利署指出，早期建設的農地重劃區有72%農路併行水路設施已超過40年，這些建設都不符合現今的使用需求，這些農地主要集中在嘉南平原、宜蘭等重要農業生產區，這些早期農地重劃區的農路更僅只有2.5公尺寬，導致部分農機具難以到農地提供服務，水路也亟需維修，都影響生產力與成本，過去也因為經費緣故，只能維持基本通水的功能。

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為提升農地重劃區的基礎建設，農水署署長蔡昇甫表示，政院已核定「農地重劃區基礎建設升級計畫」中程計畫，4年投入78億元要讓這些農地重劃區的基礎建設升級，包投入灌溉排水路、農路等設施改善，並推動優良農地重劃，希望可改善農地重劃區的耕作環境，確保生產安全。

蔡昇甫進一步說明，該計畫預計辦理早期農地重劃區農水路整體更新改善7400公頃，將改善併行水路，以符合現代農業生產區灌溉、排水及通行需求，建構完善農業生產基礎設施，以及預計辦理農地重劃區內緊急農路改善940公里，將會把農路拓寬到4公尺以上，便利耕作機械化及農產品運輸，維持農業生產機能條件與功能，改善農業生產環境及農村生活環境，並預計辦理優良農地重劃面積160公頃，農地重新規劃整理及農水路配置，以提升生產力，並擴大農場經營規模，該計畫也會納入蓄水調節空間配置，增加農業灌溉用水調蓄空間及水資源利用效率。

農地重劃後農田坵塊方正且臨水臨路，提升農業生產及經營效能。（農水署提供）

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