網紅景點屏東西市場3成空攤 縣府啟動招商

屏東西市場油煙味問題仍待改善。（記者羅欣貞攝）

2025/03/07 14:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕斥資1.9億元全新改造的「屏東．西市場」，去年（2024年）7月開幕後掀起旋風，成為網紅景點，但約3個月後，人潮逐漸減少，如何轉型、重新定位喚回熱度，持續引發討論；目前94個攤位中約有3成、約20多個攤位或店舖撤出，縣府啟動招商中。

屏縣府近日釋出招商訊息表示，「屏東．西市場」是公有零售市場，提供頭家做生意、滿足鄉親日常採買的需求，目前空攤、舖位釋出招商中，歡迎有意願申請的頭家到「屏東．西市場」勘選適合的攤、鋪位，並踴躍提出申請，實現創業當老闆的夢想。

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城鄉處說明，為有利於攤商進駐屏東西市場營運，屏東縣政府將以週為申請梯次和自治會一同初審申請案件，同一攤位倘有2位鄉親以上同時符合資格時，則以抽籤方式辦理。有意願申請的民眾可逕至縣府網站查詢，如有疑問可以電洽城鄉處工商科。

擁有40年歷史的屏東市西區公有零售市場，曾經是台灣少數先進的摩登市場，因建築物設備老舊、結構安全堪慮，屏東縣政府斥資1億9千多萬元改建，其中中央補助約8200餘萬元，打造南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場，去年4月招商時反應相當熱烈，16間店舖及78個開放式攤位，吸引近490人登記，最後以抽籤決定進駐攤商；如今約3成攤商退租，必須再啟動招商。

西市場自治會幹部許涵絢表示，經收集攤商們的意見，希望能轉型為美食街，歡迎有意經營飲食的民眾提出申請加入，目前西市場營業時間為上午8點到晚間8點，未來如果可以轉型為美食街，也會針對營業時間進行討論、調整。

屏東西市場目前有20多個空攤位及店舖招商中。（記者羅欣貞攝）

經全新改造的屏東西市場環境舒適。（記者羅欣貞攝）

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