教育部邀非營利組織提供青年暑期職場體驗 輔導1學生1200元

「台南市文化協會」透過教育部計畫，媒合到大學生陳沛婷（左）及羅冠貽（右），兩人參與「甜韻糖路」展覽場佈等工作。（教育部提供）

2025/03/07 14:18

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動「青年暑期社區職場體驗計畫」，由非營利組織提供場域與職缺，每年提供300個單位，每單位至多3名，讓在學中青年進行職場體驗，及早規劃未來職涯方向，同時發揮創意與專業能力，有助於非營利組織發展，今（114）年計畫正式開跑，邀請全國從事社區產業、推廣社會公益的非營利組織踴躍提供暑期職缺，即日起開放線上提案「RICH職場體驗網」至3月17日中午12點止。

教育部青年署科長徐毅宏說明，計畫提案全程採線上操作，並提供懶人包範例、操作手冊，首次提案也能快速上手，非營利組織亦可借助青年創新思維，為組織建立有效率的執行模式，推廣長期關注議題，提案單位每輔導1位學生，並完成結案報告繳交者，青年署提供1200元輔導費。

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去（113）年暑假，「台南市文化協會」透過計畫媒合到國立雲林科技大學視覺傳達設計系學生陳沛婷，以及國立台灣大學歷史學系學生羅冠貽，陳沛婷負責活動視覺及周邊產品設計，羅冠貽則負責活動規劃、研討會論文等，兩人協助協會辦理多場文化活動及工作坊，並共同籌辦「糖業建築遺址」國際研討會及「甜韻糖路」展覽，展覽於台南市立博物館展出，跳脫傳統文字展示方式，以創意設計呈現，成功吸引大眾關注，觀眾反應超出預期，館方甚至主動提出希望延長展期，讓更多民眾有機會深入了解糖業歷史與文化魅力。

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