新北萬金杜鵑花展登場 「一起出花」展期至3月30日

新北市青農聯誼會金山萬里分會長黃翰滕今年與藝術家「一起設計」合作，參與花藝展品設計。（新北市農業局提供）

2025/03/07 14:15

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市農業局辦理萬里、金山區杜鵑花展「一起出花」，展期自即日起至3月30日。農業局長諶錫輝表示，新北市青農聯誼會金山萬里分會長黃翰滕今年與藝術家「一起設計」合作，參與花藝展品設計，將杜鵑融入生活家具。黃翰滕指出，將杜鵑融入家具中，讓家具脫離傳統框架，自然和諧共處，盼藉此表達讓杜鵑在生活中綻放的理念。

農業局介紹，2000年出生的黃翰滕為新北市青農聯誼會最年輕的分會長，家中經營明山園藝，以杜鵑、桂花、茶花等為主要作物，種植面積約3公頃；黃翰滕自幼向父親學習栽培技術，畢業後參與智慧化農業課程，今年推出智慧化苗圃計畫，致力減少人力負擔並提升產量。

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黃翰滕說，榮任分會長一職，期許自己秉持紅蓮杜鵑般的熱情、活力，促進聯誼會交流合作，也感謝市府在包裝資材、食農教育及農場改善等各方面輔導青農，拓展北海岸農業發展；藉由這次參展，他萌生了將美學設計融入苗圃的想法，未來將把苗圃打造成拍照勝地，並結合食農教育、手作盆栽、花束DIY等活動吸引北海岸農遊人潮。

農業局補充，青農為新北農業注入創新能量，萬金杜鵑花展展期至3月30日，採萬里觀光公園及瑪鋉運動公園、金山中山溫泉公園雙展場型式舉辦，萬里展區打造2萬3000株、1公里長花廊，歡迎民眾前往欣賞杜鵑。

新北市青農聯誼會金山萬里分會長黃翰滕今年與藝術家「一起設計」合作，參與花藝展品設計。（新北市農業局提供）

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