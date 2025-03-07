竹縣寶山頻傳亂丟廢棄物 鄉親怒：要揪出不肖人士

新竹縣寶山鄉近來陸續傳出遭人傾倒建築廢棄物，路邊常見民眾隨手丟垃圾，引發鄉親怒火。（寶山鄉公所提供）

2025/03/07 13:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉近來陸續傳出遭人傾倒建築廢棄物，路邊常見民眾隨手丟垃圾，引發鄉親怒火，村長號召大家揪出不肖人士通報環保局開罰；而為了維護家鄉的環境，年後寶山鄉各村、社區環保志工大動員，連日來不畏風雨撿垃圾，讓市容恢復整潔。

有不肖業者在山區傾倒建築廢棄物，沒有公德心的民眾隨手將飲料杯、寶特瓶甚至是整袋垃圾丟在路邊，引發地方鄉親的怒火；大崎村長萬瑞珠在臉書貼文氣憤地說：「寶山鄉是有垃圾車的好嗎？不能好好的倒垃圾嗎？一定要這樣亂丟嗎？裡面如果有找到舉證，我將通報環保局開罰囉」。

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寶山鄉清潔隊長徐旭輝表示，配合寶山鄉環境清潔定期考核，近日各村、各社區的環保志工大動員，大家一起清理年節盛宴後的家園，包括行政區周邊道路、雙溪村集會所、大崎村集會所、三峰村茶亭、新城村集會所、深井茶花園區、田心園生態園區、南坑茶亭等地，都在村長、社區發展協會理事長以及志工們的共同努力下，煥然一新。

寶山鄉長邱振瑋表示，連日春雷響動、雨水連綿，路上行人匆匆，但是這幾天他卻看到一群熱情的環保志工，不畏風雨、不減熱情，努力的打掃街道清理家園；他特別鼓勵為這群默默付出的英雄，感謝他們不辭辛勞地維護環境。

新竹縣寶山鄉近來陸續傳出遭人傾倒建築廢棄物，路邊常見民眾隨手丟垃圾，引發鄉親怒火。（寶山鄉公所提供）

為了維護家鄉的環境，年後寶山鄉各村、社區環保志工大動員，連日來不畏風雨撿垃圾，讓市容恢復整潔。 （寶山鄉公所提供）

為了維護家鄉的環境，年後寶山鄉各村、社區環保志工大動員，連日來不畏風雨撿垃圾，讓市容恢復整潔。 （寶山鄉公所提供）

為了維護家鄉的環境，年後寶山鄉各村、社區環保志工大動員，連日來不畏風雨撿垃圾，讓市容恢復整潔。 （寶山鄉公所提供）

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