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    馬公市立幼兒園小小足球員 體驗人工草皮足球場

    馬公市立幼兒園小朋友，體驗人工草皮踢球樂趣。（馬公市公所提供）

    馬公市立幼兒園小朋友，體驗人工草皮踢球樂趣。（馬公市公所提供）

    2025/03/07 13:53

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕體育向下扎根！馬公市立幼兒園的小朋友今（7）日來到澎南國中，體驗5人制人工草皮足球場的魅力，在專業教練的帶領下學習足球基礎技巧，感受團隊合作與競技樂趣，也培育澎湖未來體育人才，達到體育強國的目標。

    馬公市長黃健忠特地到場，與子弟兵孩子們互動，感受足球運動的熱情，並表示足球不僅能鍛鍊體能，更能提升專注力與團隊合作精神。他也感謝澎南國中長期推動基層足球教育，讓孩子們享有良好的學習環境。

    馬公市立幼兒園長期推動多元化教學，透過體驗式學習，讓孩子從小接觸不同領域的知識與技能，足球運動正是其中一環。藉由團隊競技，孩子們不僅學習基本動作，更能訓練身體協調性，提升專注力與互助精神，展現學校重視幼兒體育教育的特色。

    黃健忠特別感謝澎南國中校長鄭維傑、教導主任許言誠、訓導組長洪明揚及足球教練廖哲逸，長期投入基層足球教育，提供孩子們良好的學習環境，讓體育運動在校園中扎根。

    由於台灣體育風氣鼎盛，更是富國強民指標，馬公市公所市政團隊將持續推動適齡運動課程，鼓勵孩子從小建立運動習慣，並深化與學校合作，發展多元體育活動，讓運動成為孩子們快樂成長的一部分，共同打造健康、活力的馬公市，一個成功的運動員，未來都能成為馬公的驕傲。

    馬公市長黃健忠到場，與子弟兵一同體驗人工草皮踢球樂趣。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠到場，與子弟兵一同體驗人工草皮踢球樂趣。（馬公市公所提供）

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