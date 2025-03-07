竹北「豐采520」建案天坑事件復工 店家怨塔吊封路影響生意

竹北「豐采520」建案營造廠商申請今起到到18日封閉勝利二路雙向道路（莊敬六街至自強北路間）進行塔式吊車安裝施工，有部分沿線店家認為生意常為建案問題受到影響，表達不滿。 （記者廖雪茹攝）

2025/03/07 13:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹北「豐采520」建案因「天坑」事件停工迄今，新竹縣政府表示經多次開會及協調的4大安全決議已落實，今年元月已原則同意豐邑建設公司申請復工；營造廠商申請5日起到18日封閉勝利二路雙向道路（莊敬六街至自強北路間）進行塔式吊車安裝施工，有部分沿線店家認為生意常為建案問題受到影響，表達不滿。

對此，豐邑集團表示，為確保施工安全，公司依法規申請了路權封路措施，申請路權之前已逐步拜訪附近店家進行溝通，並提出具體措施以減少影響，獲得許多居民的理解與支持。但部分商家在封路施工期間仍面臨營運上的困難，施工單位正積極協調施工時段與動線，並探討其他可行的協助措施，以期共渡難關。未來，會持續滾動式調整可行措施，減少商家不便。

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竹北市公所表示，頌恩營造因辦理塔式吊車安裝施工，申請勝利二路雙向道路（莊敬六街至自強北路間）路權，時間是5日起到18日。這次的交通維持計畫已經過縣府交通旅遊處及相關單位審核，並獲得交維審議小組的同意。頌恩營造也提供了會勘紀錄，並承諾在施工前會通知鄰近住戶及里長。考量公共安全，在縣府核准的前提下，公所同意這項申請。

但勝利二路店家抱怨，「豐采520」建案因「天坑」事件近年已造成勝利二路前述路段多次封閉，如今即將復工，安裝搭吊又封閉12天，加上後續漫長的施工期，已嚴重影響到店家正常經營。

豐邑集團表示，今年1月24日收到新竹縣政府的正式復工函，年後陸續安排人員進場，勝利二路局部路段封閉的塔吊施工也都有按正常程序向北區職安中心申報，復工過程皆依相關規定辦理。

竹北「豐采520」建案營造廠商申請今起到到18日封閉勝利二路雙向道路（莊敬六街至自強北路間）進行塔式吊車安裝施工，有部分沿線店家認為生意常為建案問題受到影響，表達不滿。 （記者廖雪茹攝）

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