明天38婦女節 國中教台灣戲曲「女生男旦」深化性平意識

花蓮縣國風國中打造「性別平等・友善校園」課程，表演藝術老師介紹台灣戲曲種類與各式行當，並探討戲曲中「女生男旦」現象，學生練習戲曲手勢，了解性別表現的多元性。（教育部提供）

2025/03/07 14:11

〔記者林曉雲／台北報導〕明天是38婦女節，教育部推動「跨領域美感教育卓越領航計畫」11年來以跨域美感深化性平意識，逐漸在各校開花結果，例如花蓮縣國風國中結合藝術與綜合領域打造「性別平等・友善校園」課程，以台灣戲曲種類與各式行當，探討戲曲中「女生男旦」現象，讓學生體驗不同性別角色的表演方式，從而認識性別表現的多元性。

教育部師資培育及藝術教育司科長彭寶樹說明，第一期計畫自民國103年啟動，一直致力於透過美感教育，促進社會議題的討論與實踐，期望透過學習與思辨，讓學生理解性別平權的價值，了解3月8日婦女節是源於女性爭取自身權益的日子，為改善這些不平等的現象，性別教育扮演著至關重要的角色，藉由發展相關課程，能讓學生在創作中探索與思考性別議題。

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花蓮縣國風國中打造「性別平等・友善校園」課程，校方說明，上學期安排學生學習視覺傳達與標誌設計，並創作屬於自己的性別平等標章；下學期則安排學習水墨藝術，嘗試描繪花蓮縣花「蓮花」，進而從中理解符號與文化的關聯，且在表演藝術課程中，老師介紹台灣戲曲種類與各式行當，並探討戲曲中「女生男旦」現象，讓學生體驗不同性別角色的表演方式，從而認識性別表現的多元性。

國風國中表示，這門課程還與輔導老師合作，設計「告白信與分手信」書寫活動，幫助學生適切表達情感，促進人際互動，以預防因性別刻板印象而導致的不健康關係，透過藝術與輔導的結合，學生能更深入理解個體間的不同以及如何適當地表達自我，在現實生活中更能實踐平等與尊重。

此外，台中一中美術班推動「溫柔的剛強／尖銳的柔軟—在藝術中看見性別的多元理解與詮釋」課程，讓學生在以男性為主的校園環境中，透過藝術創作探討性別議題，課程以提問方式引導學生思考：「性別角色是如何被定義的？我們是否應該遵循社會既定的性別規範？」並藉由學習東方藝術媒材中的性別表現，認識日本當代藝術家「會田誠」與「木村了子」的作品，鼓勵學生透過自身觀察，創作能引發觀者反思的作品；另邀請百果藝術工作室創辦人蔡秉修，說明裝裱與修復技術，並探討日治時期台灣美術發展對水墨藝術的影響，讓學生理解性別議題與美學交織而成的歷史文化。

台中一中美術班推動「溫柔的剛強／尖銳的柔軟—在藝術中看見性別的多元理解與詮釋」課程，圖為一名學生藉由水墨作品表現性別認同。（教育部提供）

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