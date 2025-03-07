向婦女致敬 台南仁德公所請喝飲品倡性平

慶祝國際婦女節，仁德區公所舉辦「喝飲品、倡性平」活動，開心分享美式咖啡。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/07 14:15

〔記者吳俊鋒／台南報導〕3月8日將至，台南仁德公所今天舉辦響應國際婦女節的致敬活動，區長黃素美準備了準備100杯咖啡，與同仁們分享，請喝飲品，也倡導性平，希望大家享受人生，在每個領域都能創造自己的價值。

黃素美強調，藉由「喝飲品、倡性平」的活動，除了提前慶祝重要的節日之外，也向所有在社會、經濟、文化等領域做出卓越貢獻的女性朋友致敬。

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為了感謝女性同仁在家庭、社會、職場所付出的貢獻，黃素美今天特地準備咖啡來致意，逐一送至每個人的辦公位置，獻上祝福前，還發放花生米香等點心，氣氛熱烈。

黃素美也為男同事準備小禮物，感謝他們在公務上的全力配合，在性平的和諧氣氛中，公所每個人都能用心地做好服務工作。

今天準備的是美式咖啡飲品與花生米香點心，特地取諧音，希望每個人都有「美事發生」；至於駐點在外辦公的同仁，也由單位主管送達。

黃素美指出，「2025臺灣國際蘭展」也在3月8日開幕當天，所有女性朋友都可免費入園參觀，今年規劃4大場域和5大展館，以及20大精彩主題，內容豐富，歡迎各界把握機會

黃素美表示，透過展覽，不僅發揮台灣蘭花產業王國特色，也帶領民眾體驗農業生物科技、文創設計、觀光旅遊等成果，活動持續至3月23日，值得推薦。

慶祝國際婦女節，仁德區公所舉辦「喝飲品、倡性平」活動，開心分享美式咖啡。（記者吳俊鋒攝）

慶祝國際婦女節，仁德區公所舉辦「喝飲品、倡性平」活動，開心分享美式咖啡。（記者吳俊鋒攝）

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