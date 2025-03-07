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    基隆城隍廟人行地下道 玻璃磚打造「光盒子」

    城隍廟地下道以紅磚與玻璃磚打造成「永續的光盒子」地下道，頗具特色。（記者盧賢秀攝）

    城隍廟地下道以紅磚與玻璃磚打造成「永續的光盒子」地下道，頗具特色。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/07 13:40

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府與國泰世華銀行合作，改造忠一孝二路口城煌廟人行地下道出入口，今天啟用，利用紅磚與玻璃磚打造「永續的光盒子」，結合廟埕文化與現代建物，明亮獨特，市府表示，下階段將推動忠一路既有建築市容改造。

    忠一孝二路口地下道是民眾從基隆火車站或城際轉運站下車後，前往基隆廟口重要節點，兩端分別是城隍廟和國泰世華銀行，副市長邱佩琳與國泰世華協調，認養改造地下道意象，今天啟用。

    市長謝國樑表示，利用可回收利用玻璃磚與紅磚打造「永續的光盒子」，結合廟埕文化與現代建物，加上照明設計，讓廟埕及海港相互融合，未來還會進行建築立面的更言。目前海邊的國門廣場和海洋廣場都已打造很好的基礎，市府接下來要做忠一路的街景改造，包括營業、騎樓環境及走動意象進行規劃，讓基隆環境更好。

    國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華在基隆營業17年，這個地下道是他們員工、客戶和廣大市民必經之路，秉持與社區共榮共好的理念，參與地下道改造，未來他們會繼續認養地下道環境清潔工作，做好「值日生」工作。

    基隆市政府與國泰世華銀行合作改造城隍廟人行道下道，明亮有特色。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府與國泰世華銀行合作改造城隍廟人行道下道，明亮有特色。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府與國泰世華銀行合作改造城隍廟人行道下道，明亮有特色。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府與國泰世華銀行合作改造城隍廟人行道下道，明亮有特色。（記者盧賢秀攝）

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