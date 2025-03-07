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    獻上彩妝+義式拉花 保六總隊婦女節慰勞女警

    保安警察第六總隊於今日舉辦「『照』妳所願」特別活動，以慰勞辛勤付出的女性警察同仁。（記者鄭景議翻攝）（記者鄭景議攝）

    保安警察第六總隊於今日舉辦「『照』妳所願」特別活動，以慰勞辛勤付出的女性警察同仁。（記者鄭景議翻攝）（記者鄭景議攝）

    2025/03/07 14:10

    〔記者鄭景議／台北報導〕明天就是3月8日婦女節，保安警察第六總隊於今日舉辦「『照』妳所願」特別活動，以慰勞辛勤付出的女性警察同仁，活動由總隊長周煥興親自策劃，現場安排彩妝工作室幫女警畫上精緻妝容，並幫他們拍照留念，還準備手沖單品及義式拉花咖啡，女警們紛紛感動驚呼：「我上一次化妝是參加婚禮的時候耶」、「謝謝總隊的貼心，我覺得今天我是仙女」

    保六總隊表示，總隊深深體恤女性警察同仁肩負照顧家庭與工作的辛勞，平時為了家庭與工作忙碌奔波，沒有時間好好照顧自己，藉由國際婦女節這個特別的日子，希望能打造職場的溫暖感受，就像父親疼惜女兒一般，所有女性同仁都是總隊的寶貝女兒。

    總隊長周煥興為活動精心構思，親自拜訪彩妝工作室，邀請專業彩妝師為女警同仁們點畫精緻妝容，甚至先自身試妝過才定案；此外，為增添活動的豐富多元，更與快速沖印公司洽談，商借快印機器，讓同仁們在客製化彩妝後，能自選風格立即拍攝質感形象照，並透過專業影像處理，體驗猶如雜誌封面的美拍效果，同仁們能現場取得實體照片，留下美好回憶。

    活動現場還特地準備了手沖單品咖啡及義式拉花咖啡，讓身為警察的職業婦女們，能在忙碌之餘，享受一段悠閒的咖啡時光。

    周煥興表示，舉辦此次活動的目的是希望透過「心意、願意、創意、用心、同理心」，讓同仁們感受到總隊的關懷與支持，並在繁忙的工作之外，得到適當的放鬆與充電。

    此次「照妳所願」活動，同仁也紛紛表示特別溫馨，「我上一次化妝是參加婚禮的時候耶」，「謝謝總隊的貼心，我覺得今天現在像是仙女，大家都是仙女」，「可以讓自己上類雜誌封面，真是超極酷的」，「我要拿照片給我兒子看，說媽媽是明星，哈…」。

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