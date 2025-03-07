台加召開首屆科技聯合委員會 聚焦前瞻科技合作

台加進行科技聯合委員會會議，雙方就前瞻科技、人才培育等合作議題於會中進行交流，促進雙邊科技合作。（國科會提供）

2025/03/07 13:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會3日率團出訪加拿大，昨（6日）與與加方在渥太華共同召開首屆台加科技聯合委員會（Joint Science and Technology Committee）會議，雙方聚焦半導體、AI、網路資安等前瞻科技及人才培育合作議題進行討論，同時簽署相關合作備忘錄，深化雙邊合作。

國科會表示，台加去年4月簽署科學技術及創新合作協議（STIA），依協議在今年召開首屆台加科技聯合委員會，本月由國科會副主委陳炳宇率團赴渥太華，與加國聯邦科研主管機關創新科學暨經濟發展部助理副部長Charles Vincent共同主持該會議。

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陳炳宇致詞時表示，加拿大在量子及人工智慧上有技術優勢，希望雙方未來能在相關領域上有更密切的合作。Charles Vincent也指出，在STIA的架構下，雙方可望在科研領域開展更多的合作。

會中雙方簽署還2項合作備忘錄，其中「台加科技合作研究備忘錄」由我駐加拿大代表處大使曾厚仁與加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）代表雙方簽署，未來將由國科會與加國自然科學暨工程研究委員會（NSERC）共同推動資通訊科技及淨零科技等領域之合作。

另「全球鏈結研究實習合作備忘錄」則由國家實驗研究院院長蔡宏營與加拿大人才培育平台（Mitacs）執行長Stephan Lucas簽署，未來將有助於提升我國學員赴加國研究實習的機會。

陳炳宇也趁此時拜會加拿大先進研究所（CIFAR）及參訪多倫多大學研究中心，今日也與加拿大國家研究院（NRC）召開年度雙邊諮議會議，討論雙方未來共同推動科技合作及人才培育等規劃。

國科會表示，近年積極推動科技外交，目前台灣已與美國、德國、法國、加拿大及澳洲等重要科技強國簽署部會層級科技合作協議，聚焦重點領域推動雙方合作，並在協議架構下，已陸續與美國、法國及德國辦理雙邊官方科技合作會議，有效強化雙方科研合作能量，並進一步提升台灣產業競爭力。

首屆台加科技聯合委員會會議於台灣時間3月6日在渥太華舉行，聚焦半導體、人工智慧、網路資安等前瞻科技及人才培育合作。（國科會提供）

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