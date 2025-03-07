高雄車站商業空間遴選出租案 台鐵今公告招商

高雄車站商業大樓招商說明會流程。（台鐵公司提供）

2025/03/07 13:21

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（7日）宣布，「高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間遴選出租案」自3月7日（週五）起公告招商，將在6月4日（週三）下午17時截止收件。台鐵公司預計3月17日舉辦招商說明會。

台鐵公司表示，配合高雄鐵路地下化工程，交通部鐵道局在高雄車站興建商業大樓、車站周邊商業空間及旅館大樓，其中商業大樓及車站週邊商業空間預計在今年下半年點交台鐵公司。

請繼續往下閱讀...

租賃標的物是高雄車站商業大樓暨周邊商業空間，商業大樓建築體為地上10層，車站商業空間分布於車站地上一層至地下三層，租賃範圍的總樓地板面積合計5萬3777.41平方公尺。

台鐵公司表示，這項招商案具雙鐵共構優勢，每日約5萬人旅次，又台鐵公司將車專四、車專五委由高雄市政府後續辦理公辦都更，希透過招商開發有效串聯高雄車站周邊商圈，打造高雄車站城市門戶意象。

台鐵公司表示，這件招商案所處地段極具交通便利性、商業機能活絡度及休閒娛樂功能性，透過結合交通運輸、休閒遊憩、娛樂交流等服務，完善地方機能、滿足便捷商務需求、提供高品質的多元行旅服務，期能引進龐大潛在消費族群，活絡車站周邊商業活動，開啟都市發展新契機。

台鐵公司表示，若要瞭解更多招商資訊可至台鐵公司官網招商資訊內招商公告頁面免費下載本案招商文件，敬邀各界踴躍投資。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法