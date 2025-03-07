教育部補助5000多萬 雲林縣林內第2所公幼啟用招生

教育部國教署補助5000多萬元、縣府自籌659萬元，總經費5696萬元，林內國小附設幼兒園啟用招生。（記者黃淑莉攝）

2025/03/07 13:16

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣林內國小附設幼兒園今（7）日啟用，由教育部補助5000多萬元、縣府自籌659萬元新建，內部打造多功能教育、遊戲區等符合幼兒發展需求的學習設備，是林內鄉第2所公立幼兒園，可招收幼幼班1班、混齡班2班，合計64名幼兒。

有鑑少子化嚴重，為減輕父母育兒壓力及負擔，提供優質教保環境，縣府盤點縣內國小空間，在教育部補助下增設國小附幼。縣府教育處指出，林內原本只有鄉立幼兒園一所公立幼兒園，為滿足家長平價、就近的公共化教保需求，成立林內國小附幼。

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林內國小附幼位在林內國小對面，原本是校長老舊宿舍拆除後新建，總經費5696萬元，國教署補助5037萬元，縣府自籌659萬元，歷經1年10個月興建，整個建築符合綠建築標準，採光、通風良好，且融入友善無障礙設計，內部設備、設施都符合幼兒發展需求，今年啟用及招生。

教育部國教署主祕張永傑指出，少子化情況下中央、地方一起攜手努力，希望能增加更多減輕家長負擔的托育機構，林內國小附幼啟用可以嘉惠更多在地家庭，讓年輕朋友能夠勇敢結婚，願意生小孩，可以安心養兒育女。

雲林縣長張麗善表示，林內鄉2023年新生兒只有63名，2024年增加到168名，鼓勵生育縣府去年推出萬寶龍計畫，催生成功，一年出生6923名，比前年3206人增加逾一倍。

張麗善說，縣府也積極盤整育兒的空間與教育環境，希望在出生率提升下，更擴展托育優質環境，讓家長有信心把孩子留在雲林接受教育，培養更多人才，「增產報國」要有人、有人才，國家未來才能越來越強盛。

林內國小附設幼兒園內部空間配置、設備都符合幼兒學習需求，今年2月招生已有10多名幼童。（記者黃淑莉攝）

林內國小附設幼兒園內部空間配置、設備都符合幼兒學習需求。（記者黃淑莉攝）

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